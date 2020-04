Liam Hemsworth trouve la renommée “ stressante ”

2020-04-14 02:30:06

Liam Hemsworth trouve la célébrité «stressante», mais dit qu’il «n’investit plus de temps» pour «s’inquiéter» de ce que les autres pensent de lui.

L’acteur “ N’est-ce pas romantique ” – qui est le frère cadet de son compatriote star hollywoodienne Chris Hemsworth, et avait une relation de premier plan avec son ex-femme Miley Cyrus – a parfois trouvé que les projecteurs étaient difficiles, comme il le dit disent souvent de lui des choses “complètement fausses”.

Il a dit: “Pendant une longue période, c’était très stressant, et ça m’a vraiment touché. Ouais, regardez, il y a des moments où vous voulez vous déchaîner et dire quelque chose … parce que de mon point de vue, le la plupart du temps, les choses qui sont écrites sur moi sont complètement fausses. ”

Liam, 30 ans, «n’investit plus de temps» pour «s’inquiéter» de ce que les autres pensent de lui, et cherche plutôt des moyens de «profiter de chaque instant autant que possible».

S’adressant au magazine Men’s Health, il a déclaré: “Il y a des moments où vous voulez prendre la parole et d’autres fois où cela n’en vaut pas la peine, parce que vous allez simplement y attirer plus d’attention, et puis il vaut mieux ne pas Pensez-y et laissez tout disparaître. Ces jours-ci, je ne veux plus investir de temps à m’inquiéter de ce genre de choses. Je me rappelle ce que j’apprécie maintenant et de profiter de chaque instant autant que possible, travailler ou avec ma famille ou tout ce que je fais. J’essaie juste de trouver un positif dans tout cela et de profiter de la vie autant que possible. ”

Pendant ce temps, la star de ‘Hunger Games’ a récemment déclaré qu’il se concentrait sur la “reconstruction” suite à sa séparation de Miley en août de l’année dernière, et travaille sur une nouvelle routine d’exercice afin de rester “équilibré” et garder son “niveau de tête”.

Lorsqu’on lui a demandé si son nouveau régime d’exercice était conçu pour l’aider à “reconstruire”, il a répondu: “Reconstruire? Ouais, c’est une bonne façon de le dire. Ces six derniers mois, honnêtement, pour garder mon niveau de tête et simplement rester équilibré, j’ai dirais que l’exercice a été important pour moi. “

