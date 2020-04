Liam Payne fait allusion à un projet de réunion d’anniversaire de 10 ans à sens unique

Tout le monde sait Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik comme des artistes solo incroyablement talentueux, mais saviez-vous qu’ils étaient une fois tous ensemble dans le même groupe de garçons appelé Une direction?

D’accord, cela ne fait peut-être pas si longtemps que 1D est en pause, mais cela fait assez longtemps que les directionnels perdent collectivement la tête à cause des soupçons de retrouvailles.

Le groupe s’est d’abord réuni sous la direction de Simon Cowell et de la version britannique de “The X Factor” à l’été 2010, ce qui signifie qu’il y a un grand anniversaire à venir pour le groupe. Et même s’ils se concentrent sur leur carrière solo depuis 2016 (encore plus longtemps pour Zayn), cela ne signifie pas qu’ils ne veulent pas marquer une occasion aussi importante.

C’est du moins ce que Liam a suggéré de Le soleil dans une nouvelle interview jeudi.

“Nous avons un anniversaire de dix ans à venir, donc nous avons tous beaucoup parlé ensemble au cours des dernières semaines, ce qui a été très agréable”, a-t-il déclaré. Mais cela a été plus que de la nostalgie et du rattrapage pour les garçons. “Il y a un certain nombre de choses différentes sur lesquelles nous travaillons tous pour essayer de faire en sorte que les gens transmettent des e-mails.”

Admettant qu’il n’était pas vraiment sûr de ce qu’il était autorisé à dire, Liam a néanmoins dit juste assez pour déclencher les flammes de l’enthousiasme parmi la base de fans encore massive du groupe. Selon Le courrier quotidien, il est allé jusqu’à promettre aux fans “un certain nombre de choses différentes” du groupe.

Il ne savait pas non plus si les cinq membres se réuniraient. Zayn a quitté le groupe en 2015, un an avant que les autres ne le mettent officiellement en pause.

Alors que la spéculation commence sur la question de savoir si les fans peuvent s’attendre à de la nouvelle musique, un documentaire avec des images inédites, une spéciale de réunion ou même un événement en direct avec les garçons jouant à la fois en groupe et en solo (peut-être la vidéo tant attendue “Infinity”?), Les “One Thing” Les réalisateurs le savent.

Ils prendraient même “The Little Things”, parce que tout “Plus que ça” pour célébrer “l’Histoire” du groupe serait juste “Parfait”. Après tout, l’histoire de leur vie depuis qu’ils étaient jeunes est géniale, mais “One Way or Another”, c’est quelque chose de nouveau du groupe qui serait instantanément surnommé la toute nouvelle “Meilleure chanson de tous les temps”.

Entre-temps, les directionnels s’amusent à anticiper sur le groupe maintenant avec anticipation comme ils l’ont fait au cours de la dernière décennie, obtenant la tendance # OneDirection2020 sur Twitter:

Louis, Harry et Niall: “Pourquoi la tendance # OneDirection2020 est-elle sur Twitter?”

Liam: pic.twitter.com/HeyKU1U98j

– ꒰🐝 ° ᳝ꯥ‧ ٓ𝙺𝚛𝚒𝚜. (@hansmile_) 10 avril 2020

# OneDirection2020

Nos humeurs rn: pic.twitter.com/zE92uCM1rI

– twiz (@eysobeel) 10 avril 2020

JE SUIS LE TYPE DE DIRECTEUR QUI S’EXCITE À CHAQUE FOIS QU’IL Y A UN PEU D’ESPOIR QUE LA RÉUNION-ISH PRENDRA BIENTÔT, ET ICI JE SUIS FIÈRE DE PLONGER POUR D’AUTRES NOUVELLES # OneDirection2020 pic.twitter.com/jPDzxTl9TP

– Gin Karma (@papijusss_) 10 avril 2020

Le fandom le plus puissant a encore augmenté ❤️ # OneDirection2020 pic.twitter.com/G8wIUYz8op

– Mackenzie ♥ ️ #Midnight (@ mac_22046) 10 avril 2020

une direction: tendance en raison de retrouvailles possibles

Moi avec ma connaissance de toute la discographie 1D: # OneDirection2020 pic.twitter.com/qon6EFQ5eP

– andrea🖤 (@andreaalexaxo) 10 avril 2020

la meilleure séquence de photos qui ait jamais existé # OneDirection2020 pic.twitter.com/Ov2gPM8ah6

– 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 ☆ (@hesgoldenvibes) 10 avril 2020

Je suis désolé si je dis que j’ai besoin de toi, mais je ne m’en soucie pas, je n’ai pas peur de la cause de l’amour quand je ne suis pas avec toi IM WEAKER # OneDirection2020 pic.twitter.com/v49EnoFuI0

– tee • (@sdmnlouisx) 10 avril 2020

moi sur le chemin de ma boîte d’affiches à sens unique, pour les accrocher toutes # OneDirection2020 pic.twitter.com/S0lLRIZEhb

– brianna 🙂 (@moisttomlinson) 10 avril 2020

Je ne peux tout simplement pas gérer mes émotions en ce moment, je ne veux simplement pas être excité parce qu’ils nous ont également promis 18 mois # OneDirection2020 pic.twitter.com/iE7JeILyj2

– Giuli_Anza (@AnzaGiuli) 10 avril 2020

Moi, vérifier mon compte bancaire, planifier la tournée mondiale, se préparer à réserver des vols, répéter les cinq albums en même temps, malgré le fait que ce ne sera probablement qu’un appel au zoom:

# OneDirection2020 pic.twitter.com/soXVYrEUVW

– ThisDayin1DHistory (@ todays1dhistory) 10 avril 2020

Peut-être qu’ils vont simplement se tweeter ou faire un appel collectif ou quelque chose comme ça.

MAIS VOUS PARIEZ VOTRE CUL JE SUIS TOUJOURS HYPED !!!! # OneDirection2020 pic.twitter.com/s0vo49u5xg

– appelez-moi pig-boy 🇲🇽🌮 (@ImCuerauaperi) 10 avril 2020

Autres: Arrêtez de me donner de faux espoirs pour me rendre heureux.

Moi: J’apprécierais volontiers n’importe quoi, même un faux espoir juste pour rendre mon cœur de direction heureux. # OneDirection2020 pic.twitter.com/wwvCkLhnHa

– OneDirectioner (@ directiiooner_1) 10 avril 2020

Yall: Je ne laisse plus 1D me clowner, je ne fais confiance à rien

Le 23 juillet également, rendez-vous sur la page Twitter de 1D: # OneDirection2020 pic.twitter.com/psR1A9EQNj

– NoControlProjec (@NoControlProjec) 10 avril 2020

Ce sentiment …. de marcher dans le stade et de tout prendre dans # OneDirection2020 pic.twitter.com/YRpCc6QZHJ

– les 🍒 (@finelesline) 10 avril 2020

retour ou pas, ces retrouvailles comptent beaucoup pour moi. Ça va être énorme. Peu m’importe s’ils veulent mettre fin à la pause ou tout ce que je veux, c’est de les revoir à nouveau sur une seule scène. Je veux revivre les SOUVENIRS que nous avons faits avec eux au cours de ces cinq ANS # OneDirection2020 pic.twitter.com/A0tybwOGA3

– 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 ☆ (@hesgoldenvibes) 10 avril 2020

