Liam Payne fait don de 360 ​​000 repas aux banques alimentaires

2020-03-27 21:30:04

Liam Payne a fait don de 360 ​​000 à des banques alimentaires à travers le Royaume-Uni pour aider ceux qui en ont besoin pendant la crise sanitaire des coronavirus.

Liam Payne a fait don de 360 ​​000 repas à des banques alimentaires pendant la pandémie de Covid-19.

La star de 26 ans travaille avec le Trussell Trust pour fournir des repas à ceux qui en ont besoin au Royaume-Uni et il a exhorté ses fans à faire un don à la cause.

Liam a écrit sur Instagram: “Personne ne devrait avoir à se soucier de la provenance de son prochain repas: pas maintenant, jamais. Je fais un don à @trusselltrust et si vous pouvez aussi aider, alors faites-le … Faites attention, restez à à la maison et prendre soin les uns des autres. Lien en bio pour faire un don. ”

Il a ajouté dans un communiqué: “Il n’est pas juste que quiconque dans notre pays ne soit pas en mesure de se payer de la nourriture. Les banques alimentaires font un travail incroyable pour aider les personnes qui ont le plus besoin de soutien. Alors que cette crise se déroule, unissant ses forces au Trussell Trust, je vais soutiendra plus de 100 banques alimentaires dans les Midlands et dans d’autres villes du Royaume-Uni afin qu’elles puissent continuer à fournir leur service communautaire essentiel aux personnes en crise, en fournissant plus de 360 ​​000 repas au cours des trois prochains mois.

“Je fais également un don en raison de la mission du Trussell Trust de travailler vers un avenir où personne n’a besoin d’une banque alimentaire. Lorsque nous sommes à l’opposé, nous devons chercher à savoir pourquoi il y a des gens dans notre pays qui “Je n’ai pas assez d’argent pour la nourriture. À long terme, je veux jouer mon rôle dans la recherche d’une solution pour que les gens aient suffisamment d’argent pour acheter leur propre nourriture – et mettre fin au besoin de banques alimentaires.”

Le don de Liam aidera à soutenir 100 banques alimentaires à Birmingham, Stoke-on-Trent, Coventry, Sheffield, Nottingham et Bristol et à travers le Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, Liam a également exhorté ses fans à respecter la distance sociale et à rester à la maison pour sauver des vies.

Il a tweeté: “J’espère que tout le monde est en sécurité. Veuillez suivre les conseils de votre gouvernement. Restez à la maison, aidez à soutenir le NHS et les personnes touchées par le coronavirus. #StayHomeSaveLives Beaucoup d’amour x (sic).”

Mots clés: Liam Payne

Retour au flux

.