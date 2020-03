Liam Payne fait l’éloge de “ spéciale ” ex Cheryl comme maman “ incroyable ”

2020-03-23 ​​07:30:05

Liam Payne a félicité son ex “spéciale” Cheryl pour avoir été une maman “incroyable” pour leur fils de trois ans, Bear, dans un sincère message de la fête des mères (22.03.20).

Liam Payne a félicité son ex “spéciale” Cheryl comme une maman “incroyable” pour leur fils Bear.

La star de 26 ans s’est rendue sur Twitter le jour de la fête des mères (22.03.20) au Royaume-Uni pour remercier la star de 36 ans et sa propre mère Karen Payne pour être les meilleurs parents que lui et Bear, 3 ans ” aurait pu demander “.

Il a écrit: “Double journée spéciale aujourd’hui grâce à 2 femmes très spéciales et un petit homme très spécial … Bonne fête des mères maman et Cheryl vous deux sont les mères les plus incroyables Ours et j’aurais pu demander, merci de m’avoir élevé et merci Cheryl d’avoir montré à mon fils tout l’amour du monde. (sic) ”

C’était une double célébration car Liam a également souhaité à son fils un joyeux troisième anniversaire, et a admis que cela avait été “incroyable” de le voir grandir.

Il a écrit: “Joyeux anniversaire petit homme! 3 déjà je ne peux pas le croire. C’est incroyable de te voir grandir et tu me surprends constamment, on dirait vraiment qu’hier je te tenais pour la première fois, merci de donner vie et joie dans mon monde j’espère pouvoir faire de même (sic) ”

Cheryl a consulté ses histoires Instagram pour révéler que Bear n’avait pas eu de fête d’anniversaire à cause du coronavirus – qui a secoué le monde, tuant près de 15 000 personnes et forçant beaucoup à s’auto-isoler dans leurs maisons – mais elle espère mettre sur bash tardive pour elle et le petit de Liam plus tard dans l’année.

Elle a dit: “Merci à tous ceux qui envoient leurs voeux d’anniversaire. Il a trois ans aujourd’hui.

“Évidemment, pas de fête, mais ça n’a pas d’importance, il s’amuse toujours beaucoup, beaucoup de gâteaux, beaucoup de jouets.

“J’espère qu’en été, si nous restons tous à la maison, nous pourrons célébrer les deux … débarrasser de ce virus horrible et horrible et une fête d’anniversaire tardive.”

Cheryl a également remercié les travailleurs du NHS en cette période difficile et a supplié les gens de “rester à la maison”.

Elle a ajouté: “Je vous envoie beaucoup d’amour, beaucoup de bons voeux. Restez en sécurité, restez à la maison s’il vous plaît. C’est tout ce que nous avons à faire. Ce n’est vraiment pas difficile.

“Un grand merci à notre personnel du NHS.

“Il y a tellement de gens qui sont vitaux et qui doivent encore travailler, alors merci du fond du cœur.”

Mots clés: Liam Payne, Cheryl Tweedy

Retour au flux

.