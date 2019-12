Liam Payne grillé à propos de Harry Styles, Naomi Campbell et One Direction sur Watch What Happens Live

Tandis que Liam Payne était un livre assez ouvert, il n'y avait qu'une seule chose sur la table pour l'ancien Une direction étoile quand il s'est assis avec Andy Cohen et Lea Michele l'épisode de jeudi soir de "Regardez ce qui se passe en direct."

La visite du chanteur a été remplie de pépites sur son séjour dans le groupe de garçons et ses relations avec ses anciens anciens membres, car dès le départ, on lui a demandé ce qu'il pensait de Harry Styles ' blague récente sur Zayn Malik.

Pendant son concert d'hébergement sur "Saturday Night Live," il a appelé Zayn le "Ringo" du groupe.

"Je pense que c'est juste une blague drôle à la fin de la journée", a déclaré Liam, plaisantant qu'il avait déjà des questions difficiles avant de jouer Plead the Fifth. "De toute évidence, les circonstances du départ de Zayn étaient les siennes et c'est une situation différente pour nous tous et je suppose que nous le traitons différemment. Je pensais que c'était assez drôle."

Les questions 1D ne cessaient de venir alors qu'il était temps de jouer au jeu le plus populaire de la WWHL, où les invités ne pouvaient ignorer qu'une des trois requêtes les plus difficiles. Cependant, il a immédiatement utilisé son laissez-passer quand Andy lui a demandé de confirmer Naomi Campbell.

Après que les deux aient été repérés ensemble plusieurs fois plus tôt cette année – et laissé des messages cools sur les pages sociales de l'autre – Cohen devait juste savoir. Lorsque Liam a décidé de plaider la cinquième, Lea a compris que cela signifiait "Il l'a confirmé!"

Ensuite, Cohen lui a demandé de révéler "quel membre de One Direction pensez-vous être le plus bien doté". Réponse de Liam: "Puis-je me dire? Je vais me dire."

Enfin, on lui a demandé de révéler la nature de sa récente conversation avec Harry Styles. "Nous avons parlé d'un certain nombre de choses", a déclaré Payne. "Nous ne nous étions pas vus depuis 3 ans, nous ne nous sommes pas parlé ou quoi que ce soit. Donc c'était bien de le voir, il était à peu près le même garçon que je l'ai laissé. Nous avons parlé des enfants et du bonheur et de toutes sortes de des trucs."

Quelques détails supplémentaires sur ses jours de groupe de garçons sont sortis alors que lui et Lea jouaient une partie de Never Have I Ever plus tard dans la série.

Pendant l'exercice, nous avons appris qu'il avait une fois saccagé une salle verte, combattu avec leur manager, synchronisé avec les lèvres et nommé son clip le moins préféré. "Je pense que j'avais l'air un peu génial dans la vidéo 'You and I'", a-t-il expliqué.

Il a également parlé de s'engager dans une guerre sur Twitter avec Boy George en 2013. George le qualifiait de "branleur irrespectueux d'un gardien" à l'époque, alors que Liam ripostait en disant que le chanteur emblématique l'avait appelé à plusieurs reprises le mauvais nom lors d'un événement et avait snobé lui en faveur de Niall Horan.

"C'était tellement aléatoire", se souvient-il. "Je l'ai vu l'autre jour, nous avons eu un gros câlin et nous en avons vraiment bien ri mais il y a eu un moment où j'étais au spectacle et il s'est trompé de nom, il m'a appelé comme Zayn ou quelque chose comme ça. amusement."

Pendant l'After Show, Payne a également été interrogé sur ses annonces de sous-vêtements Hugo Boss. Selon lui, la société a utilisé la campagne Calvin Klein de Mark Wahlberg comme modèle pour le tournage.

"Je pensais, eh bien, que c'était de grosses chaussures, pas qu'il portait des chaussures quand il l'a fait", a-t-il plaisanté. Payne a ajouté que sa mère était "très choquée" par les images et "m'a frappé par-dessus la tête quand elle a vu ce que j'ai fait".

"L'autre jour, elle m'a dit, au moins, vous êtes bien payé", a-t-il ajouté. "Vends juste mon corps, maman."