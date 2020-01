Liam Payne loue la “ compréhension ” de Cheryl Tweedy

2020-01-23 20:30:05

Liam Payne a félicité Cheryl Tweedy pour avoir été une si bonne mère pour leur fils de deux ans, Bear.

Liam Payne a félicité son ex-petite amie “super compréhensive” Cheryl Tweedy pour la façon dont elle prend “grand soin” de leur fils pendant qu’il travaille à l’extérieur.

Le hitmaker “ Strip That Down ” ne passe pas autant de temps qu’il le voudrait avec Bear, deux ans, car il est occupé à se tailler une carrière musicale solo, mais il a admis qu’il ne pouvait pas souhaiter une meilleure personne pour soigner le tout-petit que la pop star de 36 ans.

La chanteuse de 26 ans a déclaré dans la série YouTube In The Bag du Vogue britannique: “Si je pouvais mettre une personne dans mon sac, ce devrait être mon fils. Il est difficile d’être sur la route et de le manquer, de travailler comme autant que moi.

“La super compréhension de sa maman avec moi, elle prend grand soin de lui. Je sais toujours qu’il est vraiment bien soigné.

“Ce sont juste les petits moments que vous manquez parfois que j’aimerais être là pour plus.”

Mais l’ancienne star de One Direction s’assure qu’il emmène son après-rasage préféré, Santal 33 by Le Labo avec lui, car il s’agissait d’un cadeau personnalisé de la fête des pères de Bear.

Il a expliqué: “Mon fils m’a acheté ça pour la fête des pères qui dit ‘Papa, de Bear’ qui me fait toujours sourire quand je le mets.”

Pendant ce temps, Cheryl – qui s’est séparée de Liam en 2018 après deux ans de fréquentation – a précédemment déclaré qu’elle avait suivi une thérapie pour l’aider à devenir un meilleur parent.

Elle a dit à l’époque: “C’était juste le temps. J’ai ressenti une énorme quantité de responsabilité pour moi d’être stable et OK à l’intérieur de moi-même et de pouvoir élever mon fils avec stabilité et les meilleurs soins que je pouvais lui apporter. Je me sentais la responsabilité de le faire et de me comprendre. Pourquoi me suis-je senti anxieux? Pourquoi ai-je gardé les choses? Et tout ça. Ma vie n’est plus pour moi ou pour ma carrière; c’est pour un autre petit être humain dont je suis responsable … Je suis vraiment heureux maintenant, très content. Pour la première fois de ma vie, je suis heureux d’être juste moi. J’ai probablement besoin de cela et Bear en a probablement besoin en ce moment … Mais il m’a fallu une thérapie pour apprendre ces choses. Je ne pense pas du tout à trouver un homme. Je n’y pense vraiment pas. “

