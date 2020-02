Liam Payne se sépare de Maya Henry

2020-02-27 01:30:04

Liam Payne s’est séparé de Maya Henry, 19 ans, après qu’ils aient tous deux pris le temps de «réévaluer exactement ce qu’ils voulaient» et se soient rendus compte qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.

La star de One Direction aurait appelé le temps sur sa romance avec Maya, 19 ans, avec qui il sortait depuis 2019, après que le couple ait pris le temps de “réévaluer exactement ce qu’ils voulaient” et se soit rendu compte qu’il valait mieux être amis .

Une source a déclaré au journal The Sun: “Les choses entre Liam et Maya avaient été difficiles récemment et ils ont finalement décidé de l’appeler un jour.

“Il était extrêmement occupé à la fin de l’année dernière et quand il s’est finalement arrêté, ils ont tous deux pu réévaluer exactement ce qu’ils voulaient.

“Ils ont décidé de se séparer mais il ne se morfond pas et veut le mettre derrière lui.

“Il a dit aux gens qu’il est célibataire et qu’il regarde vers l’avenir.”

Liam, 26 ans, n’avait pas été aperçu avec Maya depuis décembre, mais avait précédemment insisté sur le fait que la beauté était son “meilleur ami”.

Il a jailli: “J’ai trouvé quelqu’un qui est vraiment mon meilleur ami. Elle est tellement détendue à propos de tout et quelqu’un qui vous soutient complètement avec tout est juste la chose la plus folle. Je ne pense pas que j’aie jamais vraiment vécu ça avant en quelqu’un donc c’est vraiment une merveille à regarder en fait. ”

Le hitmaker ‘Strip That Down’ – qui a un fils de deux ans, Bear avec son ancien partenaire Cheryl – a admis que les rencontres sous les projecteurs ont été “vraiment difficiles” pour lui, mais il a maintenant réalisé que sa renommée n’est pas ‘ t vaut “sacrifier [his] bonheur “pour.

Il a ajouté: “Pendant longtemps, vivre une vie aussi exposée a rendu les rencontres très difficiles. Je suis un peu à l’endroit de ma vie maintenant où je réalise que cela ne vaut pas la peine de sacrifier mon bonheur juste parce que quelqu’un pourrait voir quelque chose. ‘ai rien à cacher, donc je suis vraiment heureux en ce moment et les choses vont bien. “

.