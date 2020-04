Liam Payne taquine les plans de son premier anniversaire

2020-04-10 02:30:05

Liam Payne a taquiné One Direction travaille sur quelque chose de spécial pour marquer leur 10e anniversaire en juillet.

Le hitmaker de “ Bedroom Floor ” a confirmé que le groupe de garçons – qui comprend Liam, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson – est en pourparlers pour marquer une décennie d’existence du groupe plus tard cette année, mais est resté bouche bée sur les détails.

Il a déclaré: “Nous avons un anniversaire de dix ans à venir, donc nous avons tous beaucoup parlé ensemble au cours des dernières semaines, ce qui a été très agréable. Entendre la voix de beaucoup de gens et voir du vieux contenu et des choses différentes que nous n’avons pas vu depuis longtemps ou jamais vu auparavant, c’est très intéressant. Pour le moment, je ne suis pas sûr de ce que j’ai le droit de dire. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons tous pour essayer de et les gens envoient des courriels. Mais plus que tout, ça a été vraiment un bon moment pour nous de nous connecter à nouveau. “Le chanteur de 26 ans trouve toujours que la montée météorologique du groupe est” folle “.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun: “C’est fou, c’est vraiment le cas. Je n’arrive toujours pas à croire, j’ai toujours l’impression de ne pas savoir ce que je fais. C’est incroyable et tout le monde a eu un tel succès. C’est ça fait du bien d’entendre beaucoup de trucs de Harry en ce moment. ‘Adore toi’, je le vois dans les charts tout le temps. Je pense qu’il a vraiment trouvé son son en ce moment, ce qui est une joie à regarder. ”

Les hitmakers “ What Makes You Beautiful ” taquinent les retrouvailles depuis un certain nombre d’années, Liam ayant précédemment déclaré que si le groupe décidait de se réunir à l’avenir, il était probable qu’ils se joueraient tous les chansons solo les uns des autres.

Il a dit: “Pour moi, la seule façon pour One Direction de s’améliorer d’aller dans des stades – comme où ailleurs vous jouez? – est de réussir à être, vous savez, comme” The Avengers “, comme si nous réussissions sur notre Comme si Iron Man voulait aller traiter avec quelqu’un, il s’occupait juste de lui. Il n’appelait pas Hulk et n’était pas comme “oh, peu importe” à moins qu’il ait vraiment besoin de lui. Donc mon truc c’est pourquoi On aime ça, on devrait aller bosser tout seul et puis quand on fait le show ça peut être genre ‘ouais, ouais, asseyez-vous là les gars, je vais chanter un peu de’ Slow Hands ”, tu vois ce que je veux dire? Imagine ça? “

