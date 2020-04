Liam Payne: Vivez l’instant présent

2020-04-12 19:30:06

Liam Payne a exhorté les gens à “vivre l’instant présent”.

Le hitmaker «Bedroom Floor» admet qu’il y a des moments où il se sent «timide» mais il essaie de se concentrer sur les points positifs.

S’adressant à The Zoe Report, il a partagé: “Nous vivons dans l’instant présent comme ceux-ci, mais nous pouvons aussi être conscients des choses. Nous sommes tous capables d’erreurs et capables de l’améliorer. N’oubliez pas ces deux choses et essayer de passer à travers n’importe quel problème, et de rester dans le moment, ne manquez pas la vie. ”

Pendant ce temps, Liam a précédemment révélé qu’il voulait que les gens mettent leurs téléphones et se reconnectent.

Le hitmaker ‘Strip That Down’ a déclaré: “Quand j’étais en Afrique éloignée, il n’y avait pas de signal téléphonique et pas de nuages ​​dans le ciel, donc pas de pollution lumineuse. Nous faisions des incendies, et discuter était notre seul divertissement. Et quand vous ‘ être capable de s’asseoir en silence avec quelqu’un et de ne pas avoir à le remplir, c’est quand vous savez que vous avez un vrai ami, une vraie relation avec quelqu’un. Je pense que beaucoup de gens et moi avons un peu perdu le contact avec ça parce que nous suis tellement habitué à ces petites bouchées d’information de 30 secondes.

“Cela m’a appris qu’avec la façon dont la vie est, en particulier avec les médias sociaux et avec les jeunes qui sont ses plus gros consommateurs, nous sommes tellement plus intéressés par ce que tout le monde fait, nous oublions d’être simplement nous-mêmes. Donc , Je recommande à tout le monde de poser son téléphone et de s’arrêter quelques minutes chaque jour. Ils découvriront qu’ils ne passent pas leurs heures à réfléchir à ce que font les autres. Parce que si vous vous retrouvez enveloppé dans cette joyeuse manie- aller de l’avant et dans les problèmes de tout le monde, vous oubliez de gérer les vôtres. Et vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. “

Mots clés: Liam Payne

