Libérer ‘Black Widow’ sur Disney + serait plus qu’un désastre financier: une honte

Avec la pandémie de Coronavirus (COVID-19) fermant les salles de cinéma et reportant les sorties cinématographiques majeures, de nombreux théoriciens sont parvenus à la conclusion (quelque peu logique) que Black Widow de Marvel Cinematic Universe (MCU) fera sa première sur Disney +, par opposition à l’ouverture dans les salles de cinéma .

Lors de l’examen de l’argument, il y a quelques avantages évidents. Un: la sortie du film sur Disney + pourrait inciter certains récalcitrants à s’abonner au service de streaming. Deux: si le film sort à temps via Disney +, le studio peut éviter toute interférence qu’une sortie retardée pourrait avoir sur l’ardoise MCU restante, car cela pourrait forcer le studio à repousser les films de phase 4 ultérieurs à des fins de continuité narrative. Pourtant, bien que ces arguments aient une certaine crédibilité, il y a des problèmes financiers et des obligations de fan-service qui doivent être respectés.

David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Rachel Weisz et Scarlett Johansson de «Black Widow» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Forbes a prédit que les coûts de production de Black Widow étaient probablement comparables à ceux de Spider-Man: loin de chez soi, soit environ 160 millions de dollars. Autrement dit, une sortie cinématographique mondiale – avec des options pour iMax et plus serait plus susceptible de garantir un retour sur investissement que les abonnements Disney + ajoutés. Et, Disney ne serait probablement pas disposé à sacrifier le profit pour préserver une chronologie; en fin de compte, les affaires sont les affaires et l’argent signifie tout.

Pourtant, alors que l’argent est important, il y a aussi un autre facteur dont Disney doit être conscient – celui que Kevin Feige a définitivement nagé dans son esprit. Après tout ce temps – sortir un film de Black Widow puis reléguer son volet solo à un prequel – le moment de Johansson sous les projecteurs ne mérite-t-il pas le grand écran?

Black Widow ne peut pas recevoir l’extrémité courte du bâton… encore

Alors que la plupart des Avengers originaux ont reçu plusieurs versements autonomes entre les mash-ups, Black Widow n’en a jamais reçu un. Thor s’approche de son quatrième film autonome, Iron Man en a reçu trois, Hulk ne peut pas en recevoir un en raison de problèmes juridiques avec Universal, Captain America a eu de nombreux moments sous les projecteurs, et ainsi de suite.

Et Black Widow? De nouveaux héros sont apparus à l’écran, comme Captain Marvel, et ont reçu un film solo dès la sortie de la porte. Spidey en a reçu deux avant même la confirmation du film de Black Widow, et il n’a rejoint la soirée que pendant la guerre civile. En bref, beaucoup ont déjà fait valoir que cette préquelle de Black Widow était des excuses de Marvel – c’est une manière trop peu trop tardive pour Feige et Co. de rester du bon côté des fans.

Les scénaristes ont tué Natasha dans Fin du jeu, ce qui minimisera inévitablement l’influence du personnage sur la saga continue; même si les scénaristes ont quelques trucs dans leur manche, il est peu probable qu’ils renvoient l’héroïne de la tombe pour avoir un impact sur le paysage futur. Après avoir reçu la fin du bâton à maintes reprises, ce serait une honte d’envoyer Black Widow directement en streaming.

Le studio devrait faire attendre les fans; ils devraient donner au personnage le respect qu’elle mérite, même si cela signifie bricoler l’ardoise de la phase 4. C’est une OG Avenger qui mérite autant de considération hors écran qu’elle ne le fait à l’écran. Disney + crée peut-être des émissions à petit budget, mais une émission de télévision est toujours la moindre des deux formes d’art – avec les personnages, les récits et les acteurs automatiquement jugés moins dignes d’un moment de cinéma – du risque. Alors que le coronavirus présente un scénario jamais confronté auparavant, Disney serait plus susceptible d’éviter le refoulement s’il retarde la sortie cinématographique. Quel message le studio souhaite-t-il envoyer concernant Natasha?