Liev Schreiber dirige un casting doué

Les remakes américains de films en langue étrangère sont un sac très mélangé. D’un côté, le thriller criminel de Hong Kong Infernal Affairs s’est transformé en meilleur film oscarisé The Departed. À l’autre bout du spectre, Hollywood a complètement bâclé Godzilla avec une édition 1998 gonflée et presque incohérente. Le capital humain se situe quelque part au milieu.

Comme la version italienne primée de 2013, le drame national du réalisateur Marc Meyers (My Friend Dahmer) est basé sur le roman de l’auteur américain Stephen Amidon. L’histoire raconte l’histoire de deux familles impliquées dans un tragique accident. Mais la façon dont le film se déroule rend cette configuration initiale moins convaincante que vous ne le pensez.

Liev Schreiber dans «Capital humain» | Divertissement vertical

Un casting plein de poids lourds

Comme son titre l’indique, le plus grand atout de Human Capital est le casting qu’il a réuni. Au début, le film se concentre sur Drew (Liev Schreiber), un agent immobilier et un toxicomane en rétablissement. Schreiber – qui a joué dans la série Showtime Ray Donovan depuis 2013 – a toujours été fort depuis les années 1990. Et il puise sans effort dans le désespoir de Drew ici.

En tant que fille de Drew Shannon, la star de Stranger Things, Maya Hawke, apporte beaucoup à ce qui ressemble à un rôle souscrit. Ses scènes avec les co-stars Alex Wolff (héréditaire) et Betty Gabriel (Get Out) grésillent particulièrement de chimie. Human Capital fait toujours partie des premiers films de Hawke. Pourtant, elle continue de montrer une tonne de potentiel, même avec un matériel quelque peu décevant.

Ensuite, il y a Marisa Tomei, lauréate d’un Oscar. En tant qu’épouse misérable du gestionnaire de fonds spéculatifs Quint (Peter Sarsgaard), l’actrice a sans aucun doute un rôle charnu à jouer. Son homologue dans la version italienne, Valeria Bruni Tedeschi, a même reçu plusieurs prix d’acteur pour sa performance. Mais il manque quelque chose. Et ce n’est pas l’engagement de Tomei dans ce rôle.

La structure sous-tend l’histoire

Plutôt que de passer d’un personnage à l’autre, Human Capital opte pour un conte de style Rashomon. Le film est divisé en trois segments, chacun racontant un côté différent de l’histoire menant à l’accident central. Pourtant, plutôt que de jeter un nouvel éclairage passionnant sur ce qui s’est réellement passé, cette approche trahit tout élan que le film aurait pu autrement gagner.

Alors que quelque chose comme Parasite augmente la tension de construction lente, le capital humain se dégonfle régulièrement. Tout comme une intrigue s’intensifie, le film change de perspective. Bien que cette technique ait été utilisée dans la version italienne, son exécution échoue ici à élever le script. De plus, cela ne donne pas au capital humain la possibilité de développer pleinement bon nombre de ses personnages.

Le résultat est une structure narrative qui semble conçue pour cacher la superficialité de ses personnages et de son histoire. Malgré ses meilleures intentions, le film aurait été beaucoup mieux s’il avait été autorisé à jouer dans l’ordre chronologique. À tout le moins, cela aurait rendu la révélation ultime de la vérité derrière l’accident central plus satisfaisante pour les téléspectateurs.

«Capital humain» est désormais disponible

À l’heure actuelle, Human Capital est un drame plutôt médiocre basé sur les personnages. La distribution est prête à tout, mais le matériel tel que présenté ne les défie pas suffisamment. Pourtant, le film mérite d’être regardé pour l’assortiment stellaire d’acteurs qu’il rassemble, qui ont tous des moments marquants – mais trop brefs – pour briller. Le mystère central ne répond tout simplement pas à sa promesse.

Human Capital était initialement prévu pour une sortie en salles le 20 mars 2020. Mais la fermeture récente de la plupart des cinémas à travers le pays signifie que trouver une projection pourrait s’avérer difficile. Heureusement, les fans qui espèrent découvrir Human Capital par eux-mêmes peuvent le diffuser dès maintenant sur le service à la demande DirecTV Cinema de DirecTV.