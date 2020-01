Lifetime fait un documentaire «Surviving Jeffrey Epstein»

Il y a un peu plus d’un an, Lifetime a diffusé sa série documentaire Surviving R. Kelly qui mettait en évidence les accusations d’abus sexuels portées contre le chanteur de R&B.

Le réseau a un penchant pour s’attaquer aux figures controversées à travers sa programmation, et maintenant ils se préparent pour le prochain: le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Tout comme la série R. Kelly, ce ne sera pas un compte fictif.

Jeffrey Epstein avec Ghislaine Maxwell et Carol Mack | Patrick McMullan via .

Les docuseries Epstein de Lifetime vont de l’avant

Selon Deadline, le réseau a annoncé qu’il donnerait le feu vert au documentaire Surviving Jeffrey Epstein lors de l’événement de presse d’hiver de la Television Critics Association. Les docuseries en quatre parties seront diffusées cet été et examineront le comportement prédateur d’Epstein envers les filles mineures, les allégations de trafic sexuel et les relations de premier plan telles que le prince Andrew.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que la série soit faite dans la même veine que Surviving R. Kelly, mais avec une équipe créative différente. Per The Wrap, le projet est dirigé par Ricki Stern et Anne Sundberg, et a également le journaliste Christopher Mason impliqué comme contributeur.

Le documentaire a été annoncé pour la première fois l’année dernière

En juillet 2019, la société mère de Lifetime, A + E

partagé la nouvelle que le projet était en cours de développement. À l’époque, c’est le

description qui a été publiée:

“Lifetime étend son empreinte dans l’espace de documentation d’investigation avec le développement sur Survivre à Jeffrey Epstein, centré sur le milliardaire financier new-yorkais qui aurait utilisé ses relations avec les riches et les célèbres pour protéger son comportement prédateur avec les jeunes filles. Accusé de délits sexuels avec des mineurs et de traite, le délinquant sexuel enregistré Epstein se serait caché à la vue tandis que des facilitateurs l’ont protégé pendant plus de deux décennies, jusqu’à son arrestation par le FBI. »

Epstein est décédé dans ce que beaucoup considèrent comme des circonstances mystérieuses en août 2019, laissant derrière lui des blessures ouvertes pour ses victimes et une multitude de questions sans réponse.

On ne sait pas si les docuseries porteront sur sa mort ou si elles se concentreront uniquement sur les accusations judiciaires, ses victimes et l’insaisissable Ghislaine Maxwell.

Ce n’est pas le seul projet centré sur Epstein à venir à la télévision

Si les questions soulevées dans le documentaire de Lifetime ne reçoivent pas de réponse, alors elles le seront peut-être dans la pièce d’anthologie d’Investigation Discovery, Who Killed Jeffrey Epstein ?. Deadline a annoncé que le spécial est en cours de production pour le réseau d’identification et creusera la vie et la mort d’Epstein et des personnes qui lui sont liées.

Selon le communiqué de presse de Discovery, la série explorera divers indices et ne laissera aucune pierre non retournée au public:

“La saga répugnante de Jeffrey Epstein commence à Palm Beach, en Floride. Souvent considéré comme une retraite de la haute société pour les riches et les riches, Epstein a d’abord été accusé de trafic de jeunes femmes vers son domaine de Palm Beach en 2005 – mais, en quelque sorte, Epstein s’est échappé relativement indemne du système d’application de la loi. Ce modèle s’est répété et a persisté dans sept affaires civiles, jusqu’à l’année dernière, quand Epstein a finalement été mis sous les projecteurs et placé dans une cellule de détention alors qu’il attendait son procès. Mais le 10 août 2019, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule.

Cette spéciale opportune suit les relations politiques, les liens philanthropiques et les amitiés célèbres qu’Epstein a entretenues, posant la question: la mort de Jeffrey Epstein était-elle vraiment un suicide – ou faisait-elle partie d’une dissimulation beaucoup plus sinistre?

Les téléspectateurs espérant en savoir plus sur les crimes d’Epstein, les complots et les détails entourant sa mort devront attendre que la série ID soit diffusée plus tard en 2020.