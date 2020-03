Lil Baby dit que les gens voulaient qu’il ait du boeuf avec Dababy

Les fans non hip-hop peuvent les confondre juste à cause de leurs noms, mais Lil Baby et DaBaby sont des rappeurs très différents. Pourtant, Lil Baby a révélé dans une récente interview que certaines personnes voulaient qu’il boeuf avec DaBaby parce qu’ils avaient des noms similaires.

DaBaby et Lil Baby sur scène aux BET Hip Hop Awards 2019 | Moses Robinson / . pour BET)

Lil Baby et DaBaby ont une relation de travail profonde

Lil Baby, de son vrai nom Dominique Armani Jones, et DaBaby, de son vrai nom Jonathan Lyndale Kirk, collaborent fréquemment. Ils sont apparus pour la première fois en tant qu’artistes vedettes sur la chanson de Jamz en 2019, «Baby Shower».

Ils ont de nouveau collaboré et partagé le crédit de l’artiste principal sur “Baby”, qui est apparu sur l’album de collaboration Quality Control, Control the Streets, Volume 2.

DaBaby a ensuite enrôlé Lil Baby pour apparaître sur la piste «Toes», qui figurait sur son album de 2019, Kirk.

Ils étaient tous deux des artistes en vedette sur l’album de Stunna 4 Vegas, Rich Youngin, sur la piste “Do Dat”. Leur dernière collaboration remonte à il y a quelques semaines à peine quand ils figuraient tous les deux sur le remix de Drake et Future “Life’s Good”.

Voici pourquoi Lil Baby dit que les gens voulaient qu’il boeuf avec DaBaby

Dans une interview avec Pull Up de Joe Budden, Lil Baby a déclaré que les gens étaient toujours à son oreille, voulant qu’il ait du bœuf avec Lil Baby par-dessus leurs noms de rap similaires.

«Je l’ai toujours entendu dès le premier jour. Un n *** a sera comme: “Il a essayé de dire ceci” et je serai comme: “Non” à chaque fois. J’ai fait en sorte que ça ne soit rien », a-t-il déclaré.

Lil Baby a même souligné que DaBaby était en plein essor avant même qu’il ne commence vraiment à prendre la musique au sérieux.

«Je l’ai vu à South by Southwest avant de vraiment commencer à rapper avec une couche comme sur certains bébés. Même si je m’appelais Baby, je me bousculais comme avant le rap Je l’ai vu. J’ai une chanson avec lui pour un long métrage avant qu’il ne devienne sexy… Il ne me ressemble pas. Il ne donne pas un coup de pied à mon butin. Son nom est simplement «DaBaby», a-t-il poursuivi. »

Le deuxième album de Lil Baby, My Turn, est sorti la semaine dernière et devrait faire ses débuts au n ° 1 du palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard.