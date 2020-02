Lil Nas X écrase un mariage Disney

2020-02-23 20:30:05

Lil Nas X s’est écrasé un mariage à Disney World au cours du week-end.

Le hitmaker d’Old Town Road s’est rendu sur Twitter pour révéler qu’il avait surpris un couple nouvellement marié alors qu’ils se mariaient à Walt Disney World en Floride.

S’adressant aux médias sociaux pour partager une vidéo de samedi (22.02.20), Lil Nas l’a sous-titrée: “Vient de s’écraser un mariage à Disney World (sic)”

Dans la vidéo, Lil Nas peut être vu courir dans la petite salle alors que sa chanson à succès “Old Town Road” jouait au grand choc de toutes les personnes présentes, avec un participant disant: “Qu’est-ce qui se passe en ce moment?”

Pendant ce temps, le rappeur de 20 ans s’est déjà ouvert sur sa propre vie amoureuse, admettant qu’il tombe amoureux “super facilement”.

Parlant de ses relations, il a déclaré: “J’ai rencontré beaucoup de gens formidables cette année. Les relations sont difficiles parce que soit je finis par être trop occupé, soit je tombe amoureux d’une autre personne. Je tombe très facilement.”

Lil Nas est sorti en juillet 2019 et bien qu’il n’en ait parlé à personne – y compris à ses managers et à son label – avant de l’annoncer publiquement, il a d’abord appelé son père et admet que cela a été un “choc” pour lui.

Parlant de sa relation avec son père, il a ajouté: “Nous sommes devenus plus proches. Je veux dire, surtout maintenant parce que je n’ai rien à cacher. Ce fut un choc pour lui. C’est encore la phase de démarrage. Je ne suis pas à l’aise amener un gars encore. ”

Cependant, le chanteur n’est pas très proche de sa mère.

Admettre que les choses n’ont pas “fonctionné”, il a partagé: “Je ne parle jamais vraiment de ma mère. Elle est accro, donc nous n’avons pas la relation la plus proche. Même en essayant de l’améliorer – les choses n’ont pas tout à fait fonctionné. Mais il y a toujours de l’amour. La plus grande surprise de devenir mondialement célèbre? À l’extérieur, tout le monde vous aime – mais à l’intérieur, tout est pareil. “

