Lil Nas X: Les relations sont difficiles

Lil Nas X a avoué qu’il trouvait les relations “difficiles” car il tombait amoureux “super facilement”.

Le hitmaker “Old Town Road” a révélé qu’il avait “rencontré beaucoup de gens formidables cette année” mais admet qu’il a été difficile de trouver quelqu’un parce qu’il est trop “occupé”.

Il a dit: “J’ai rencontré beaucoup de gens formidables cette année. Les relations sont difficiles parce que je finis par être trop occupé ou je tombe amoureux d’une autre personne. Je tombe très facilement.”

Lil Nas est sorti en juillet 2019 et bien qu’il n’ait rien dit à personne – y compris ses managers et son label – avant de l’annoncer publiquement, il a d’abord appelé son père.

Parlant de sa relation avec son père, il a ajouté: “Nous sommes devenus plus proches. Je veux dire, surtout maintenant parce que je n’ai rien à cacher. Ce fut un choc pour lui. C’est encore la phase de démarrage. Je ne suis pas à l’aise amener un gars encore. ”

Le chanteur de 20 ans n’est pas très proche de sa mère.

Il a partagé: “Je ne parle jamais vraiment de ma mère. Elle est accro, donc nous n’avons pas la relation la plus proche. Même en essayant de l’améliorer – les choses n’ont pas tout à fait fonctionné. Mais il y a toujours de l’amour. La plus grande surprise de devenir mondialement célèbre? À l’extérieur, tout le monde vous aime – mais à l’intérieur, tout est pareil. ”

Lil Nas ressent une année difficile, qui a également vu le décès tragique de personnes comme Nipsey Hussle, XXXTentacion et Juice Wrld, car il est devenu célèbre était “dévastateur” alors qu’il commençait à s’automédiquer en “fumant beaucoup d’herbe”.

S’adressant au magazine Variety, il a déclaré: “Il s’est passé tellement de choses pendant mon ascension. Vous savez, des drogues et des meurtres. Et ma grand-mère de passage [in 2018] – elle est la première personne proche de moi qui est décédée. C’était dévastateur. Et cela m’a rendu hypocondriaque: je me réveillais, les battements de cœur. C’était effrayant. J’ai commencé à fumer beaucoup d’herbe. Mais j’ai commencé à me sentir plus connecté à l’univers et à tout prendre comme un signe. “

