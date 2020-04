2020-04-04 20:30:06

Lil Nas X n’a ​​jamais “prévu” de sortir et ne voudrait pas forcer quelqu’un à révéler sa sexualité car il pourrait ne pas être là pour s’ouvrir.

Le hitmaker “Old Town Road” insiste sur le fait qu’il veut “à 100%” représenter la communauté LGBT mais il ne veut pas forcer personne à révéler sa sexualité car ils pourraient ne pas être là pour s’ouvrir.

Il a dit: “La vérité est que j’avais prévu de mourir avec le secret.”

Avant d’ajouter au magazine The Guardian Weekend: “Je veux à 100% représenter la communauté LGBT. Je ne veux pas les encourager à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas à 100%. Surtout au lycée ou au lycée. Parce que c’est super dur. C’est plus facile pour moi. Je ne dépends de personne. Il n’y a personne qui va me virer de la maison – personne pour commencer à me soigner. être pareil pour un autre de 20 ans qui n’a pas tout compris et qui vit toujours avec ses parents. Ma famille le sait maintenant. Mais ce n’est pas quelque chose qui a jamais été soulevé ou dont nous parlons. Nous sommes silencieux là-dessus . Personne ne se dit “Oh, tu as un petit ami?” ”

Pendant ce temps, le chanteur de 20 ans trouve auparavant les relations “difficiles” parce qu’il tombe amoureux “super facilement”.

Il a dit: “J’ai rencontré beaucoup de gens formidables cette année. Les relations sont difficiles parce que je finis par être trop occupé ou je tombe amoureux d’une autre personne. Je tombe très facilement.”

Lil Nas est sorti en juillet 2019 et bien qu’il n’ait rien dit à personne – y compris ses managers et son label – avant de l’annoncer publiquement, il a d’abord appelé son père.

Parlant de sa relation avec son père, il a ajouté: “Nous sommes devenus plus proches. Je veux dire, surtout maintenant parce que je n’ai rien à cacher. Ce fut un choc pour lui. C’est encore la phase de démarrage. Je ne suis pas à l’aise amener un gars encore. “

