Lil Nas X plante le mariage de Disney World

Lil Nas X samedi, l’idée de mariage s’est écrasée à un tout autre niveau quand il a été vu entrer dans la réception de mariage main dans la main avec la mariée. C’est un tout nouveau niveau d’audace!

Il est également sûr de faire une expérience mémorable pour tous les participants, car Nas a même pris la piste de danse pendant que son tube à succès “Old Town Road” jouait.

Le rappeur a posté une vidéo de sa joyeuse farce sur son Twitter au moment où les NAACP Image Awards commençaient; il était en lice pour deux trophées et a remporté un nouvel artiste exceptionnel, bien qu’il n’ait pas pu y assister. C’est pour ça?

Dans le clip hilarant (et NSFW pour la langue), Nas peut être vu en train de faire un pas dans la réception avec la mariée, comme s’il l’introduisait dans sa nouvelle vie juste au moment où sa chanson sortait de la radio. Les cris choqués des invités ont tout noyé un instant.

Et s’il y avait une incertitude quant à la surprise, un panoramique rapide de la personne qui tenait l’appareil photo à une femme juste à l’intérieur de la réception l’a rendu clair. “Qu’est-ce qui se passe en ce moment!?” crie-t-elle avec surprise.

Les médias sociaux ont adoré son entrée incroyable, avec un chapeau de cowboy blanc et un look décontracté très illustré. Après tout, il est beaucoup plus facile de passer à votre double single gagnant du Grammy et à la performance épique parsemée d’étoiles que vous avez apportée sur la scène des Grammy pour la première fois si vous êtes habillé pour groove.

Lil Nas X vit sa meilleure vie en ce moment et nous sommes là pour ça, avec tout le monde, apparemment. Découvrez quelques-unes des meilleures réactions à son entrée mémorable dans le Hall of Fame de Wedding Crashers:

