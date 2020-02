Lil Wayne domine un pictionnaire virtuel hilarant avec Jimmy Fallon, Claire Danes et Lana Condor

Lil Wayne est le G.O.A.T. Après avoir été démasqué “Le chanteur masqué” après le Super Bowl, le rappeur a mis tout son art au service d’un jeu de Virtual Pictionary avec Jimmy Fallon sur “The Tonight Show”.

En partenariat avec Claire Danes, il a affronté Fallon et Lana Condor dans un jeu brutal qui est descendu au fil. Et il s’est rapidement révélé un visionnaire tout à fait unique lorsqu’il s’agissait de tirer des mots et des phrases.

Nous pensions avoir atteint le sommet du talent artistique de Lil Wayne quand il dessinait “pop-corn srhimp”. Son pop-corn était bien, mais il essayait clairement de dessiner une sorte de crevette de dessin animé encore en vie, contrairement aux crevettes plus traditionnelles que vous trouveriez dans une assiette.

Néanmoins, Claire l’a compris, ce qui a laissé Jimmy sidéré. “Comment saviez-vous que c’était une crevette?” Il a demandé. “Ce n’était pas du tout une crevette. C’était un sperme ou quelque chose.”

Il était probablement frustré parce que Lana n’avait pas réussi à transformer sa spirale à côté d’une langue en “virelangue”. Les couples l’ont cependant ligoté au tour suivant, car Claire n’avait vraiment aucune idée de la façon de représenter un “taureau mécanique”.

Mais même après leur échec, Lil Wayne était là pour soutenir son coéquipier. “C’était un taureau mécanique”, a déploré Claire, à laquelle il a répondu de manière encourageante, “C’est exactement ce que c’était.”

Le dernier round, cependant, était entièrement dû au rappeur, qui était chargé de dessiner “Harry Potter”. Maintenant, la plupart des fans de livres ou de films pourraient probablement penser à un million de façons de représenter le garçon sorcier, mais Lil Wayne n’est pas la plupart des gens. Il est un visionnaire avec un esprit aussi unique que chaque baguette magique à Ollivanders.

Nous ne pouvons pas en dire plus, car certaines choses sont mieux vues qu’entendues ou lues et c’est certainement l’une d’entre elles. À la fin du match, la déclaration des gagnants avait été rejetée parce que tout le monde était d’accord pour dire que Lil Wayne et Lil Wayne seuls étaient les gagnants.

Virtual Pictionary G.O.A.T. Ajoutez-le aux distinctions!

Il est ensuite entré dans un territoire plus familier avec une performance de “Dreams”, que vous pouvez consulter ci-dessous:

