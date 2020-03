Lil Wayne inspiré pour “ être le meilleur ” par Kobe Bryant

2020-03-06 19:00:06

Lil Wayne dit que le regretté Kobe Bryant l’a inspiré à “être le meilleur dans tout” ce qu’il fait, alors qu’il réfléchit à la mort de la star du basket-ball.

Le rappeur de 37 ans a évoqué la mort tragique de la légende de la NBA – décédée en janvier à l’âge de 41 ans lorsque son hélicoptère s’est écrasé, tuant neuf personnes – comme il dit qu’il s’est inspiré de Kobe quand il était grand , parce que la star du basket s’efforcerait toujours d’être “meilleure”.

Wayne a déclaré: “En tant qu’enfant, être fan, le regarder à la télévision, aller à un match et ne pas le connaître du tout – et juste être un super fan et savoir: ‘Wow, il est vraiment cette personne hors du court dans tous les situation dans la vie. Il a vraiment cette mentalité, juste implacable en tout et il s’efforce d’être le meilleur en tout. Il est impossible d’avoir une conversation avec lui et de s’éloigner de cette conversation sans essayer d’être meilleur dans quelque chose. ”

Le hitmaker «Sucker For Pain» «admirait» Kobe pour son héritage, la star du sport devenant un «champion» de son sport.

Il a ajouté: “Je pense que l’essentiel pour moi est, ce que j’admire le plus, c’est comment cela a évolué. Il est devenu champion. C’est très difficile de devenir champion. Sans parler, il l’a fait à nouveau – sans parler, il l’a fait encore – sans parler, il l’a fait encore et encore. ”

Et Wayne a également parlé de l’épouse de Kobe, Vanessa Bryant, qui a prononcé un discours émouvant au mémorial télévisé de la star à Los Angeles le mois dernier.

S’exprimant dans un extrait du clip de “Fresh Out Live” de MTV, il a déclaré: “L’admiration vient après tout ça … Vous écoutez Vanessa parler au [memorial] au Staples Center, l’autre soir, et maintenant vous obtenez l’arrondi complet de celui-ci. Vous entendez comment il était un père parfait, il était un grand père, et vous entendez comment il était ceci et cela, mais vous devez entendre cela de ses enfants et de sa femme.

“Vanessa a parlé, et tu l’entends d’elle. Et tu vois, OK, c’est quand tu ne l’entends plus; tu écoutes. Et puis quand tu écoutes Vanessa en parler, et c’est là que ça vient boucler la boucle et c’est ce que son héritage a été pour moi. Il était, encore une fois, implacable et s’est efforcé d’être le meilleur dans chaque voie qu’il y avait dans la vie. ”

La fille de 13 ans de Kobe et Vanessa, Gianna, a également été tuée dans l’accident d’hélicoptère.

