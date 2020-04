Lili Reinhart dit que le rétablissement de son chien est un «miracle»

2020-04-13 15:30:04

Selon Lili Reinhart, le rétablissement de son chien d’une attaque vicieuse est un “miracle”.

Lili Reinhart dit que le rétablissement de son chien d’une attaque vicieuse est un “miracle”.

L’actrice de 23 ans a récemment révélé que Milo avait été victime d’une horrible attaque par un autre chien – mais elle a confirmé que son animal de compagnie était maintenant en voie de guérison, après avoir subi une intervention chirurgicale.

La star de ‘Riverdale’ a déclaré sur Instagram Story: “Milo se repose. Il prend les choses en douceur. Il a du CBD toutou qui l’aide à rester plus détendu en ce moment.

“Il va très bien et reçoit beaucoup d’amour.”

Après avoir posté la vidéo, Lili a partagé une série de photos et a également révélé son soulagement.

Elle a écrit: “Je ne sais pas ce qui a poussé cet autre chien à libérer son emprise sur mon petit bébé, mais c’est un miracle. Et je suis tellement reconnaissante qu’il soit bien et en sécurité chez lui avec moi.

“Je pensais que j’allais le perdre. Sa petite tête était dans les mâchoires d’un chien 10 fois sa taille. Je criais son nom au sommet de mes poumons et sanglotais – je me sentais tellement impuissant. (Sic)”

Lili a précédemment décrit l’incident comme la chose “la plus terrifiante” dont elle ait jamais été témoin.

Elle a également remercié ses partisans pour leur soutien à elle et à Milo.

L’actrice a poursuivi: “Je continue d’avoir des flashbacks sur toute cette situation et à quel point c’était traumatisant pour lui et moi.

“Je veux dire, je veux juste … J’espère qu’il guérit vraiment bien et qu’il n’est plus terrifié par les autres chiens à partir de maintenant – nous allons probablement devoir y travailler.

“Mais vraiment merci à tous ceux qui ont parlé de son bien-être. Il va étonnamment bien et est un peu plus câlin en ce moment – ce qui est très gentil – mais je surveille chacun de ses mouvements et je prends bien soin de lui.”

Mots clés: Lili Reinhart

Retour au flux

.