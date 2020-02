Lili Reinhart dit que Luke Perry lui a rendu visite dans un rêve: “ Je l’ai étreint si fort ”

Lili Reinhart a pris les médias sociaux pour révéler qu’elle avait un rêve de la fin Luke Perry.

“J’ai fait un rêve la nuit dernière en voyant Luke – et je l’ai étreint si fort et j’ai pleuré dans son épaule, lui disant à quel point il nous manque tous”, a écrit mercredi l’actrice à propos de son costar “Riverdale”, décédé tragiquement. en mars après avoir subi un accident vasculaire cérébral massif à l’âge de 52 ans.

“En y repensant ce matin, je pense que son esprit me rendait visite dans mon sommeil, me faisant savoir qu’il sourit de l’autre côté ✨”, a ajouté la star de 23 ans sur Instagram et Twitter.

Perry a joué le personnage de Fred Andrews, le père d’Archie, dans l’émission CW, avec Reinhart dans le rôle de Betty Cooper.

Alors que la nouvelle du décès de l’alun de “Beverly Hills” se répand, ses anciens costars et collègues partagé leurs condoléances en ligne.

“J’ai du mal à comprendre qu’il ne sera plus là pour faire de longs câlins et partager sa sagesse et sa gentillesse avec nous tous”, a tweeté Reinhart à l’époque. “Je pense à sa famille. Ses enfants. Je prie pour qu’ils guérissent et trouvent la paix dans cette perte dévastatrice.”

Molly Ringwald, qui a joué son ex-femme sur “Riverdale”, a écrit: “Mon cœur est brisé. Tu vas tellement me manquer Luke Perry. Envoyer tout mon amour à votre famille.”

Le créateur de l’émission, Roberto Aguirre Sacasa, a également tweeté: “Tellement brisé par Luke. C’était un père, un frère, un ami et un mentor. Chaque soir avant de devoir tourner une scène, il m’appelait et nous parlions de … tout. Ces appels me manqueront. Et mon cœur va à toute sa famille et à tous ses amis. “

“Il était entouré de ses enfants, Jack et Sophie, de la fiancée Wendy Madison Bauer, de son ex-femme Minnie Sharp, de sa mère Ann Bennett, de son beau-père Steve Bennett, de son frère Tom Perry, de sa sœur Amy Coder et d’autres proches parents et amis”, a déclaré Arnold, le représentant de Perry. Robinson, a déclaré dans un communiqué à l’époque.

Perry a été présenté dans le film nominé aux Oscars “Once Upon a Time in Hollywood”, qui sera son dernier rôle au cinéma. Les fans étaient contrariés de ne pas avoir été inclus dans l’hommage In Memoriam des Oscars 2020. L’Académie a expliqué son absence dans un communiqué.

“L’Académie reçoit des centaines de demandes pour inclure des êtres chers et des collègues de l’industrie dans le segment Oscars In Memoriam. Un comité exécutif représentant chaque branche examine la liste et fait des sélections pour la télédiffusion en fonction du temps disponible limité”, indique le communiqué. “Toutes les soumissions sont incluses sur Oscar.com et resteront sur le site tout au long de l’année.”

