Lili Reinhart: J’ai parlé de mon histoire d’agression sexuelle trop tôt

2020-02-11 23:30:04

Lili Reinhart pense qu’elle a parlé de son agression sexuelle avant de «vraiment comprendre» ce qui s’est passé et souhaite qu’elle ait pris en compte les «abus psychologiques» qu’elle a également endurés.

Lili Reinhart pense qu’elle a parlé de son agression sexuelle avant de “vraiment comprendre” ce qui s’était passé.

L’actrice de “ Riverdale ” a parlé pour la première fois de son expérience d’agression sexuelle présumée dans un article Tumblr 2017, où elle a raconté à ses abonnés qu’un collègue de travail adulte avait essayé de se forcer sur elle à l’âge de 16 ans.

Et maintenant, la star de 23 ans pense qu’elle a partagé son histoire trop tôt, car elle ne se concentrait que sur l’aspect “physique” de ses allégations car elle ne comprenait pas les “abus psychologiques” qu’elle avait également endurés.

Elle a dit: “Je pense que j’ai partagé mon histoire … avant d’avoir vraiment compris. J’ai continué à penser que c’était quelque chose de physique, mais c’était plus un abus psychologique … qui a duré quelques mois. J’ai continué avec elle et essayait d’obtenir son approbation parce que nous travaillions ensemble … Je voulais que mon environnement de travail soit facile. ”

Mais Lili est heureuse d’avoir parlé de son expérience, car elle a vu comment les autres stars ont aidé les autres avec leurs histoires, et veut que son histoire aide aussi les gens.

S’adressant au magazine Allure, elle a expliqué: “Ce qui me donne de l’espoir, c’est que des gens comme Melissa Benoist partagent son histoire de violence domestique avec le monde, parce que je pense qu’elle a aidé beaucoup de gens en faisant cela. Quand les gens se manifestent à propos d’une expérience d’abus sexuel ou la violence physique ou les personnes aux prises avec un trouble, elles encouragent les autres à ne pas souffrir en silence. ”

Dans son article de 2017, Lili a rappelé comment un “homme en position de pouvoir sur moi a utilisé ce pouvoir pour essayer de profiter de moi”.

Elle a dit qu’elle avait essayé de confronter l’homme à ce sujet, mais il lui aurait dit que c’était sa “faute pour l’avoir conduit”, la qualifiant de “taquine” et de “la femme la plus manipulatrice qu’il ait jamais rencontrée”.

L’actrice a écrit à l’époque: “Son ego était pour le moins meurtri, parce que j’ai refusé de m’engager sexuellement avec lui ce soir-là. Il a refusé de me parler. Je me souviens l’avoir supplié de sortir de sa caravane pour que nous puissions parler. Je besoin de clarté sur la situation. Je sentais que j’avais vraiment fait quelque chose de mal – que peut-être j’étais vraiment une taquinerie pour lui et l’amena à croire que je voulais être avec lui sexuellement. J’étais misérable. Et je sentais que j’avais besoin pour garder ma bouche fermée sur toute la situation parce que 1. Je pensais que personne ne me croirait et 2. il a joué un rôle beaucoup plus important dans ce projet que moi … il avait plus de pouvoir. Si je disais quelque chose, peut-être que la production le ferait être arrêté … les gens seraient mis au chômage. Je serais considéré comme dramatique et une diva, personne ne voudrait travailler avec moi à nouveau. “

Mots clés: Lili Reinhart

Retour au flux

.