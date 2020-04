Lili Reinhart partage une mise à jour sur l’état de son chien Milo après l’attaque

Lili Reinhart partage une mise à jour sur l’état de son chien Milo après une attaque “horrible” qui l’a laissé opéré.

Prenant ses histoires Instagram samedi, le “Riverdale” La star a déclaré que Milo se rétablit et se porte “étonnamment bien” après sa procédure.

“Il va bien. Il est à la maison avec moi. Il a été opéré”, a déclaré Reinhart après avoir remercié ses fans pour leur soutien. “Il avait une grosse blessure à la tête, donc une partie de sa tête est rasée, donc il a une petite blessure par ponction ici aussi qui est recousue. Il est un peu timide. Il est sous analgésiques pour aider parce que vous pouvez dire qu’il est assez mal à l’aise avec les points. “

L’actrice des “Hustlers” a ensuite parlé davantage de l’attaque, la qualifiant de “traumatisante”.

“Je peux honnêtement dire que c’est la chose la plus terrifiante que j’aie jamais connue”, a déclaré Reinhart. “Je continue d’avoir des flashbacks de toute cette situation et à quel point c’était traumatisant pour lui et moi. Je veux dire, j’espère juste qu’il guérit vraiment bien et qu’il n’est plus terrifié par les autres chiens à partir de maintenant, nous allons probablement devoir travailler sur cette.”

“Il se débrouille étonnamment bien et est un peu plus câlin en ce moment, ce qui est vraiment adorable”, a-t-elle conclu, “mais je surveille chacun de ses mouvements et je prends bien soin de lui.”

La mise à jour de Reinhart est intervenue après qu’elle a raconté émotionnellement l’incident vendredi.

“C’est bizarre pour moi et je ne sais pas exactement pourquoi je le fais, mais je suppose pour toutes les personnes qui se soucient de mon petit chien, Milo”, a-t-elle dit en pleurant. “Je le sortais aujourd’hui pour faire de l’exercice. J’avais un masque et des gants, alors ne commencez pas avec moi à ce sujet. Il a été attaqué par un autre chien. C’était plutôt mauvais.”

Elle a ajouté: “J’ai dû le précipiter à l’hôpital vétérinaire, et il est maintenant en train d’être opéré. Il a une blessure assez profonde au cou. Dieu, ce fut une expérience très horrible.”

Reinhard a présenté Milo à ses disciples pour la première fois en février. L’adorable chiot est venu du sauvetage de Furever Freed à Vancouver, au Canada, la ville où “Riverdale” est filmé.

“C’est mon nouveau bébé. Il est rapidement devenu un grand amour pour moi”, a-t-elle légendé une image d’elle avec son chien. “Rencontrez Milo ❤️ ma chérie de sauvetage de @fureverfreed 🐶”

Dans un autre post doux, Reinhart a partagé une photo en train de câliner son amie à fourrure, l’appelant “sa vraie vie, son tout petit fils”.

Le mois dernier, Reinhart, qui a parlé de ses combats contre l’anxiété, la dépression et la dysmorphie corporelle, a expliqué à quel point son animal de compagnie comptait pour elle.

“Je suis tellement reconnaissante envers Milo. Je ne pense vraiment pas que je sortirais du lit quelques jours sans lui”, dit-elle. tweeté. “Maintenant, je comprends ces autocollants pour pare-chocs qui disent” qui a sauvé qui? “”

Mieux vite, Milo!

