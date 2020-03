Lily James et Matt Smith de retour ensemble?

2020-03-30 07:30:06

Lily James et Matt Smith ont déclenché des spéculations qu’ils ont réconciliées après avoir été repérés en train de marcher ensemble ce week-end.

Lily James et Matt Smith ont déclenché des spéculations qu’ils ont réconciliées.

L’ancien couple se serait séparé en décembre après cinq ans ensemble, mais au cours du week-end, l’actrice de “ Baby Driver ” a été repérée pour une promenade à Londres avec l’acteur de 37 ans.

En raison de la pandémie de coronavirus, on a dit la semaine dernière à des personnes au Royaume-Uni de ne pas se mélanger avec d’autres personnes en dehors de leur propre foyer pour aider à ralentir la propagation de la maladie, et Matt et Lily ont été vus séparés l’un de l’autre conformément à l’éloignement social des lignes directrices.

Il a été revendiqué après la séparation du couple, ils avaient continué à vivre ensemble dans le nord de Londres.

Une source a déclaré quelques semaines après que la rupture soit devenue publique: “Lily a encore un endroit où elle pourrait retourner mais elle ne l’a pas encore fait.”

L’ancien couple aurait décidé de se séparer après une longue période de divergences entre eux.

Une source a expliqué: “Les choses ne vont pas bien depuis un moment, et il y a quelques mois, ils ont finalement décidé de mettre fin correctement.

“Cela a été difficile parce qu’ils ont de nombreux amis communs, alors j’espère que tout restera civilisé. Mais pour l’instant, la relation est officiellement interrompue.”

La nouvelle de la rupture a été un choc pour les fans, car l’actrice de 30 ans avait déjà parlé de vouloir faire le noeud avec Matt, même si elle admettait souvent que ses pensées sur le mariage changeaient.

Elle a dit: “J’ai traversé différentes phases de vouloir et de ne pas vouloir me marier. Je ne sais pas où je suis avec elle maintenant. Ce qui compte, c’est la relation et ce que vous ressentez les uns envers les autres.

“Je viens de la famille la plus incroyable, donc cela signifie beaucoup pour moi. Finalement, partager sa vie avec une famille est la chose la plus importante.”

Mots clés: Lily James, Matt Smith

Retour au flux

.