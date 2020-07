Lily James sort avec Chris Evans?

2020-07-07 02:30:04

Lily James aurait eu une romance avec Chris Evans, quelques mois seulement après sa rupture avec son petit ami de longue date Matt Smith.

Annonces :

Lily James aurait apparemment commencé une romance avec Chris Evans.

La star de « Cendrillon » serait en train de romancer l’acteur de 39 ans, après que le couple ait été aperçu en train de partager un taxi chez lui dans un club privé du quartier Mayfair de Londres ce week-end.

Selon le journal Daily Mail, les deux hommes ont pris le taxi jusqu’à l’hôtel de Chris, mais sont entrés dans le bâtiment séparément.

Pour Lily, 31 ans, la nouvelle romance rapportée survient après qu’elle s’est séparée de son petit ami à long terme et de son collègue Matt Smith, avec qui elle sortait depuis cinq ans avant leur rupture en décembre 2019.

Cependant, selon les rumeurs, le couple aurait ravivé leur relation en mai, une source affirmant que le couple avait continué à vivre ensemble et s’était de nouveau rapproché au milieu de la fermeture du coronavirus.

L’initié a déclaré à l’époque: « La rupture de Matt et Lily était principalement due au fait que leurs horaires chargés les empêchaient à peine de se voir.

« Ils ont gardé la maison ensemble quand ils se sont séparés parce qu’ils étaient à peine tous les deux autour. Mais quand le verrouillage a commencé, ils ont fini par s’isoler ensemble.

« Le fait d’être à la maison et de ne pas avoir de travail et de distraction leur a permis de se reconnecter et de retourner à un bon endroit.

« Il y a une chimie tellement incroyable entre eux et ils forment un couple merveilleux.

« C’est ce que leurs amis espéraient tous arriver parce qu’ils se rendent si heureux et que leur séparation s’est produite parce qu’ils étaient trop occupés pour se voir. »

Pendant ce temps, la star de « Captain America » Chris a gardé sa vie amoureuse à l’abri des projecteurs depuis qu’elle s’est séparée de sa petite amie Jenny Slate en mars 2018, après deux ans de fréquentation.

Cependant, un initié a révélé plus tôt cette année que l’acteur retournait dans le groupe de rencontres, car ils affirmaient qu’il « sortait avec des femmes différentes et s’amusait », mais n’était « exclusif avec personne ».

Mots clés: Lily James, Chris Evans, Matt Smith, Jenny Slate

Retour au flux