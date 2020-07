Lin-Manuel Miranda répond aux critiques selon lesquelles Hamilton a mal géré l’esclavage

Répondant à un fil Twitter, Miranda a déclaré que « toutes les critiques sont valables » avant d’expliquer pourquoi il a laissé l’esclavage principalement hors de la pièce où il s’est produit.

On ne peut nier que ses débuts le Disney + au cours du week-end a introduit Lin-Manuel Miranda blockbuster Broadway smash « Hamilton » à un public plus large que jamais. Mais cela s’est également ouvert à des critiques renouvelées et élargies.

Les reportages des médias ont ce seul film – un mélange enregistré de productions sur deux scènes avec quelques scènes tournées spécifiquement pour le film – générant jusqu’à 72% d’abonnements Disney + au cours du week-end, ce qui pourrait rendre Alexander Hamilton plus populaire que Baby Yoda.

Et pourtant, malgré le casting daltonien de personnages à prédominance blanche de la Révolution et des premières époques américaines, Miranda et « Hamilton » continuent d’être critiqués pour la façon dont ces personnes réelles ont été dépeintes, y compris les esclavagistes Thomas Jefferson et George Washington.

Les plus grandes critiques sont venues de la façon dont la musique traite – ou plus précisément ne gère pas – la question de l’esclavage. Cela n’apparaît que de temps en temps, peut-être plus fort lorsque Hamilton confronte Thomas Jefferson (Daveed Diggs, en haut à gauche) sur la façon dont le Sud a bâti sa solide économie sur le dos des esclaves. «

Une troisième « bataille de cabinet » coupée de la production finale, mais publiée sur « The Hamilton Mixtape », a exploré beaucoup plus directement la question de l’esclavage et les discussions sur son abolition dans les premiers jours de la fondation de l’Amérique, ainsi que des critiques pointues. dirigé à la fois Jefferson et George Washington.

À son plus extrême, « Hamilton » a été accusé de glorifier l’esclavage en donnant essentiellement un laissez-passer à des propriétaires d’esclaves comme George Washington, et en faisant en sorte que Hamilton le reconnaisse à peine, même si certains de ses amis et alliés les plus proches avaient leurs propres esclaves.

« Toutes les critiques sont valables », a tweeté Miranda en réponse à la podcaster de « Strong Black Legends », Tracy Clayton, qui a expliqué comment la pièce et le film sont sortis dans des environnements sociaux et politiques si différents en Amérique.

Je vous apprécie beaucoup, @brokeymcpoverty. Toutes les critiques sont valables. Le tonnage de complexités et d’échecs de ces gens que je ne pouvais pas obtenir. Ou lutté avec mais coupé. J’ai pris 6 ans et je me suis adapté autant que possible à une comédie musicale de 2,5 heures. J’ai fait de mon mieux. C’est un jeu équitable. https://t.co/mjhU8sXS1U – Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 6 juillet 2020

« Le tonnage de complexités et de défaillances de ces personnes que je n’ai pas pu obtenir. Ou a lutté mais coupé », a concédé Miranda. «J’ai mis 6 ans et je me suis adapté autant que je le pouvais à une comédie musicale de 2,5 heures. J’ai fait de mon mieux.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de critiques sur ce qui manquait à la comédie musicale, et certains allant jusqu’à appeler à l’annulation de « Hamilton », plus de fans semblaient à la fois reconnaître les discussions qu’il a finalement choisi de ne pas avoir tout en appréciant tout ce qu’il a fait pour faire avancer la représentation et le casting, ainsi que le théâtre musical en général.

Peut-être y a-t-il de la place pour un remix de la pièce qui tisse « Bataille du Cabinet # 3 » dans l’histoire ainsi que d’autres reconnaissances de l’esclavage, ou il y aura simplement un élan, un intérêt et un soutien pour plus d’histoires qui explorent l’histoire de l’Amérique à travers chaque lentille.

