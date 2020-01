Linda Hamilton voulait que Sarah Connor soit «grosse» dans Terminator: Dark Fate

Linda Hamilton fait campagne pour son personnage Sarah Connor dans “Terminator: Dark Fate” pour surprendre à nouveau le public avec son apparence physique.

Lors d’un entretien avec Cinemablend, l’actrice a déclaré qu’elle avait réalisé à quel point le public avait bien réagi à sa transformation physique de “Terminator” de 1984 à “Terminator 2: Judgment Day” de 1991, où son personnage se transforme d’une serveuse en soldat déchiré luttant contre une apocalypse imminente.

Donc, pour son troisième acte en tant que héros d’action emblématique, elle voulait que le moment où elle apparaît à l’écran soit tout aussi dramatique pour les cinéphiles.

“La valeur du choc, je pense, plante en quelque sorte tout le monde dans l’immédiat. J’ai en fait continué à dire qu’elle devrait peut-être simplement être grosse. Cela aurait également une valeur de choc”, a expliqué la femme de 63 ans.

Bien que son discours n’ait jamais été présenté à l’écran, Hamilton a gardé l’idée de choquer le public d’une manière ou d’une autre.

“Je pensais donc que revenir 30 ans plus tard donnerait à notre public un” Holy f – k! ” comme “Oh ce n’est pas la vieille Sarah Connor, c’est la vieille Sarah Connor.” J’ai embrassé cela et j’ai teint mes cheveux en gris, parce que je n’ai pas encore de cheveux gris, ce qui n’est que de la génétique “, a-t-elle révélé.

La nouvelle vient sur les talons de Hamilton, admettant qu’elle accepterait de retirer le célèbre rôle, surtout après que la dernière entreprise ait été considérée comme un échec au box-office.

“J’apprécierais vraiment une version plus petite, où tant de millions ne sont pas en jeu. Le public d’aujourd’hui est tellement imprévisible”, a-t-elle déclaré. The Hollywood Reporter. “Cela ne devrait certainement pas être une telle entreprise financière à haut risque, mais je serais très heureux de ne jamais revenir. Donc non, je n’ai pas d’espoir, car j’aimerais vraiment avoir terminé.”

La star – qui a été sous le feu des projecteurs pendant un certain temps – a cependant laissé aux fans une lueur d’espoir.

“Mais s’il y avait quelque chose de nouveau qui me parlait vraiment, je suis une personne logique et j’envisagerai toujours des changements viables”, a-t-elle admis.

