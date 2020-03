Lindsay Lohan annonce qu’elle est de retour avec un teaser étrange

2020-03-31 23:00:06

Lindsay Lohan a annoncé qu’elle était “de retour” avec son premier single solo en 12 ans.

Lindsay Lohan a annoncé son retour avec une vidéo étrange en ligne.

L’actrice et chanteuse de 33 ans a révélé qu’elle était “de retour” avec un énigme énigmatique de 30 secondes – composé de certains de ses moments phares emblématiques des deux dernières décennies – sur ses sites de réseautage social mardi (31.03.20).

Le clip bizarre avait des fans devinant avec quoi elle revenait sous les projecteurs, mais un lien sur ses comptes a incité les gens à pré-enregistrer son tout nouveau single.

Les détails sur le morceau – y compris le titre et la date de sortie – ne sont pas encore connus, mais il est lié à de nombreux streams car il s’agit de son premier single solo en 12 ans.

Son retour sur la scène musicale intervient trois mois après que l’actrice de “ Mean Girls ” – qui a été occupée à développer une série de discothèques et de complexes hôteliers en Grèce depuis 2016 – a déclaré qu’elle prévoyait de retourner aux États-Unis en 2020.

Parlant de ses ambitions, elle a déclaré précédemment: “Je gère ma sœur, donc je veux vraiment me concentrer sur moi et tout ce que je peux faire dans ma vie et revenir en Amérique et recommencer le tournage, ce que je fais quelque chose bientôt en cette nouvelle année. ”

L’été dernier, Lindsay a sorti le morceau EDM, ‘Xanax’, avec Alma, la collaboratrice de Miley Cyrus, mais la chanson a disparu et n’est jamais arrivée sur Spotify.

Elle a déclaré à l’époque: “Cette vidéo est une compilation de vignettes de la vie. Famille, amour, le processus d’aller de l’avant et de laisser aller le passé. Pour vivre et être heureux, sans peur. Juste pour être reconnaissant et ouvrir notre les yeux sur nos opportunités au lieu d’engourdir l’esprit (sic) ”

En mai de l’année dernière, Lindsay a déclaré aux fans qu’elle s’apprêtait à redémarrer sa carrière de chanteuse, révélant qu’elle avait été occupée dans le studio d’enregistrement.

L’actrice “ Herbie: Fully Loaded ” a partagé une photo d’elle dans une cabine de studio faiblement éclairée et a simplement sous-titré la publication Instagram avec un emoji de casque.

Lindsay a sorti deux albums studio au milieu des années 2000, le dernier étant ‘A Little More Personal’ en 2005, qui faisait suite à son premier album ‘Speak’ en 2004.

Mots clés: Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Alma

Retour au flux

.