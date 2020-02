Lindsay Lohan déclenche des rumeurs d’amour

2020-02-07 09:30:04

Lindsay Lohan a déclenché des rumeurs de romance jeudi (06.02.20) en partageant une photo avec la Bastille dans les coulisses d’un festival de Dubaï et a affirmé qu’un gars appelé Bader en un clin d’œil était son “petit ami”.

La star de ‘Mean Girls’ a partagé un cliché d’elle et de sa soeur Aliana Lohan en train de sortir avec les membres de Bastille au RedFestDXB à Dubaï jeudi (06.02.20) et à l’origine sous-titré la photo pour dire qu’elle avait eu une “nuit magique” avec le groupe et son “petit ami” Bader – que de nombreux fans ont suggéré est l’homme en veste noire sur la photo.

Lindsay avait écrit: “@aliana belle nuit avec soeur et mon petit ami bader une telle nuit magique (sic)”

Il a été suggéré que l’homme mystérieux est Bader Shammas, car Lindsay suit un compte privé avec ce nom, bien qu’elle ne l’ait pas tagué dans le message.

Cependant, Lindsay a depuis édité la légende en un emoji avec un large sourire.

La chanteuse de «Rumors» avait précédemment insisté sur le fait qu’elle était trop occupée pour une romance, mais a déclaré qu’elle aimerait trouver un partenaire qui «déteste les projecteurs» et n’aime pas Instagram.

Elle a dit l’année dernière: “Je suis trop occupée [to date]. Je n’ai tout simplement pas eu le temps d’y penser. [And] Je n’ai rencontré personne que j’aime.

“[I want] quelqu’un qui déteste les projecteurs. Non, sérieusement, quelqu’un qui n’a pas Instagram. [And] un homme d’affaires intelligent. Mais je n’ai rencontré personne qui les a touchés [marks]. ”

Et tandis que de nombreuses personnes occupées à la recherche d’amour se sont tournées vers des applications de rencontres pour les aider dans leur recherche, Lindsay a insisté sur le fait que ce n’était pas un chemin qui l’intéressait.

La star du “Freaky Friday” a déclaré: “C’est génial pour les gens pour qui ça marche et qui l’aiment mais, non, ce n’est pas pour moi, personnellement.”

Lindsay a déjà été fiancée à la socialiste russe Egor Tarabasov pendant quatre mois jusqu’en août 2016.

Pendant ce temps, Lindsay a récemment révélé qu’elle prévoyait de retourner aux États-Unis cette année.

La chanteuse de “ Black Hole ” a développé une série de discothèques et de centres de villégiature en Grèce depuis 2016 – mais Lindsay a révélé qu’elle avait l’intention de rentrer chez elle à un moment donné cette année, suggérant qu’elle reviendrait également au travail d’acteur.

Parlant de ses ambitions professionnelles, elle a déclaré: “Je gère ma sœur, donc je veux vraiment me concentrer sur moi et tout ce que je peux faire dans ma vie et revenir en Amérique et recommencer le tournage, ce que je fais quelque chose bientôt en cette nouvelle année. “

