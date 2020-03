Lindsay Lohan, la dernière célébrité à vendre des vidéos personnalisées pour les fans

Il était une fois, Lindsay Lohan était l’une des actrices pour enfants les plus populaires à Hollywood. Ses années d’adolescence nous ont amenés des classiques comme Mean Girls et Freaky Friday et la dernière décennie l’a vue sortir du genre adolescent et se tourner vers des films tels que The Canyon.

En 2019, les téléspectateurs l’ont vue sur The Masked Singer Australia et sa propre série de téléréalité, Lindsay Lohan’s Beach Club. Lohan s’est inscrit à un nouveau concert qui pourrait peut-être l’aider à gagner des revenus secondaires. Elle fait maintenant partie de Cameo.

Lindsay Lohan | James Gourley / .

Lohan aurait perdu sa position dans «The Masked Singer»

Les dernières années n’ont pas été les plus faciles pour Lohan. Sa

les parents sont restés dans les nouvelles pour des raisons principalement négatives, et elle est

les titres pour tout, du déménagement à Dubaï (et le retour aux États-Unis)

à ses commentaires louches sur Zendaya.

Selon Decider,

Lohan ne devrait pas revenir pour la deuxième saison de The Masked Singer Australia en raison

au supposé «comportement de diva». Cependant, elle a encore des fans qui veulent voir

elle au travail.

Qu’est-ce que Cameo et pourquoi Lohan est dessus?

Lohan est désormais disponible pour envoyer des messages personnalisés aux fans via Cameo. La plateforme vous permet d’acheter des messages vidéo – shout-outs – auprès de certains de vos acteurs, athlètes, chanteurs, influenceurs Internet ou personnalités TV préférés.

Vous voulez envoyer à votre ami un cri de «félicitations» de la star de la NBA Dwight Howard? Réservez-le sur Cameo. Qu’en est-il d’un clin d’œil «Joyeux anniversaire» de Karen Huger de The Real Housewives of Potomac? Réserver.

Maintenant, Lindsay Lohan est l’une des nombreuses personnes célèbres à signer

et facturer des frais sur le service. Pour 400 $, l’actrice va créer un custom

message vidéo et si vous le souhaitez, récitez certaines de ses célèbres lignes de votre

films préférés. Vous pouvez consulter ses exemples

sur Cameo ici.

Lohan ne se contente pas de faire des citations Mean Girls et heureux

hellos anniversaire. Elle envoie ses vœux, “Je t’aime” et “Je ne peux pas

attendez de vous voir “vidéos pour les destinataires.

D’autres célébrités sont également sur Cameo

Lohan n’est pas le seul nom reconnaissable sur Cameo, car les utilisateurs

trouvera également la chanteuse Debbie Gibson, l’hôte du baccalauréat Chris Harrison, le rappeur

Redman, Bethenny Frankel et Brett Favre. Il n’y a pas de prix standard pour chaque

demande, car les frais peuvent être aussi bas que 7 $ ou aussi élevés que 400 $ +.

L’avantage est que les fans peuvent surprendre leurs proches (ou

eux-mêmes) avec un de ces clips Cameo pour toute occasion.

Quelle est la prochaine étape pour Lohan

Selon IMDb, Lohan

s’apprête à incarner un détective dans un film d’horreur intitulé Maudit. Par le

synopsis, son personnage tente d’arrêter un massacre:

“Un psychiatre éminent dans un hôpital géré par l’État lutte avec la folie et une force surnaturelle sombre alors que lui et une femme détective de police font la course pour empêcher un patient échappé de massacrer cinq personnes retenues en otage dans un manoir isolé.”

Le film est en pré-production et à première vue, il est

le seul projet d’acteur en cours dans l’assiette de Lohan. Si vous êtes l’un de ses fans ou

vous connaissez quelqu’un qui est, il est maintenant temps de lui marquer un camée.