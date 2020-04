Lindsay Lohan sort son single Back to Me, sa première nouvelle musique officielle en 12 ans

Après l’avoir taquiné pendant la majeure partie de la semaine, Lindsay Lohan’s le retour officiel dans le monde de la musique est arrivé. L’actrice, chanteuse et entrepreneure a abandonné “Back to Me”, un hymne de club qui voit la “bad girl” unique d’Hollywood laisser le passé derrière elle.

“La chanson parle de se redécouvrir et de s’accepter soi-même, de couper le bruit et d’avancer et de laisser aller le passé. Vivre dans le présent”, a déclaré Lohan dans un Instagram après taquiner la nouvelle version jeudi.

Le message ne consiste pas seulement à laisser le passé dans le passé, mais aussi à apprendre à se pardonner et à vraiment avancer et avancer.

Tout le monde mérite une autre chance dans la vie et ne devrait pas nécessairement être défini à jamais par les transgressions d’un jeune malmené. Lindsay a certainement poursuivi ses très longues ombres tout au long de sa vie d’adulte.

“Ma vie est pleine de pages déchirées / J’ai été faible, contagieuse Mais je reviens, je reviens à moi”, chante-t-elle sur le nouveau morceau.

Plus tard, elle chante pour se débarrasser de son passé, en disant: “Je vais le faire correctement et le laisser partir / Tout ce que je ne peux pas contrôler / Je devrais le faire il y a longtemps.”

Elle sonne aussi bien que jamais sur la piste, avec son registre inférieur haletant alimentant en toute confiance les paroles édifiantes sans jamais perdre de vue le rythme et le fait qu’il s’agit de ré-embrasser votre pouvoir et de descendre sur la piste de danse.

Véritable star de cinéma dans son adolescence, Lindsay s’est développée dans la musique à l’époque où elle a trouvé un succès modeste sur quelques-unes de ses bandes originales de films, ainsi que sur certaines sorties en studio.

Bien qu’elle n’ait jamais vraiment percé dans les classements du Billboard, “Rumors” – qui parlait des paparazzis et de l’examen minutieux des médias avec lesquels elle avait affaire en 2004 – est probablement devenue sa chanson la plus connue, peut-être à cause de son caractère personnel. et comment cela parlait de l’appétit vorace du public pour les potins salaces de Lindsay.

En septembre dernier, Lindsay a sorti et a rapidement supprimé une chanson intitulée “Xanax” avec une vidéo d’accompagnement bizarre. Une étrange tache sur le radar à l’époque, elle n’a jamais été considérée comme une sortie officielle. Peut-être que si un album complet est à venir, il y apparaîtra et obtiendra une sortie appropriée. Sa dernière sortie officielle est venue avec “Bossy” de 2008.

