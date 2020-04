L’infirmière diplômée du monde réel de Miami, Dan Renzi, rejoint le combat de COVID-19 à New York

“Le monde réel: Miami” alun Dan Renzi, qui travaille comme infirmier dans son État d’origine du Kansas, a volé 1500 miles à New York pour aider à combattre le coronavirus.

La star de la réalité et mannequin de 45 ans devenue professionnelle de la santé a rejoint la bataille en première ligne pour soigner les personnes tombées malades pendant la pandémie.

Renzi, qui a joué dans la série MTV dans les années 90, détaille son expérience de travail dans les hôpitaux de New York, l’État qui a plus de cas de coronavirus que tout autre pays en dehors des États-Unis.

De comment il désinfecte ses masques N95 dans une chambre d’hôtel pour réfléchir à son parcours d’infirmière, Renzi a partagé plusieurs publications sur les réseaux sociaux décrivant l’horreur vécue de l’endroit le plus durement touché au monde. Vendredi soir, Renzi a même été présenté sur “Le Rachel Maddow Show.”

Dans sa dernière vidéo, qu’il a partagée vendredi, Renzi a publié une vidéo de lui-même en train de devenir ému alors qu’il regardait les gens applaudir les professionnels de la santé et les premiers intervenants. “19 heures applaudissant pour les infirmières”, écrit-il dans la légende.

Son poste est venu juste un jour après qu’il ait expliqué pourquoi il avait décidé de se joindre à la lutte contre le coronavirus.

“Quand j’étais à l’école d’infirmières, je parlais avec des amis et nous faisions le tour du groupe pour discuter des raisons pour lesquelles nous nous sommes tous inscrits comme infirmières”, a-t-il commencé dans une vidéo de sa chambre d’hôtel. “Honnêtement, quand je me suis inscrit pour l’école d’infirmières, j’avais ces visions de moi-même travaillant pour un dermatologue cosmétique ou quelque chose comme ça. Vous savez, j’irais travailler et les Real Housewives viendraient et obtiendraient un peu de remplissage facial et des ragots et nous nous amuserions Ils partaient et j’allais dans la salle de repos et buvais du thé et lisais un magazine et réfléchissais à l’endroit où je prendrais mes vacances et tout cela semblait tellement excitant, ‘Je vais aider les gens.’ “

Il a poursuivi: “Et si vous me disiez que pas trop d’années après avoir obtenu mon diplôme – parce que je suis allé à l’école d’infirmières comme deuxième carrière – et si vous me disiez que je vivrais dans un hôtel à New York pendant que je mettait des corps dans des sacs mortuaires parce que ce mystérieux virus fauchait les grands-parents de tout le monde, comment procédez-vous? “

“Je n’ai pas eu à venir, mais en même temps je l’ai fait”, a-t-il conclu, exhortant ses partisans à rester à la maison. “Mais si je ne viens pas, qui le fera? Mais cela ne facilite pas les choses.”

Dans une autre vidéo cette semaine, Renzi a révélé que l’une de ses fonctions consiste à transporter les morts à la morgue et a dit à ses disciples que si quelqu’un voyait ses parents en public pour leur conseiller de rentrer chez eux.

“Vous savez que l’un de mes emplois ici dans cet hôpital est que je suis le gars qui attache les étiquettes des orteils aux gens et les prépare à être envoyés à la morgue et ils me font faire cela parce que je suis le plus grand sur le sol et je peux les soulever facilement au lit “, a-t-il expliqué. “Alors j’ai regardé beaucoup de visages. Et je continue de voir mes parents et si vous le pouvez – je suis à 1500 miles de chez moi, je ne peux rien y faire ici – donc je suis je vais juste vous demander une faveur si quelqu’un d’entre vous voit mes parents dehors, dites-leur de rentrer à la maison. “

Au 11 avril, le coronavirus (COVID-19) a plus de 1,7 million de cas confirmés et tué plus de 100 000.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est maintenant propagé à au moins 180 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de la moitié des

un million d’Américains ont contracté le virus et 19 000 sont morts.

Plusieurs années avant d’être infirmier, Renzi a joué dans “The Real World: Miami” en 1996 et a continué à concourir sur “Le défi” saisons “Battle of the Sexes” “The Inferno II” et “Extreme Challenge”, ce dernier dont il a remporté. Renzi a également été le premier candidat ouvertement gay à la série de concours de réalité.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus