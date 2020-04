L’influenceuse Arielle Charnas pleure en s’excusant de son comportement après le diagnostic de COVID-19

L’influenceuse de mode et de style de vie Arienne Charnas – la femme derrière la marque Something Navy – s’excuse pour les actions d’elle et de sa famille suite à son positif coronavirus diagnostic.

La star des médias sociaux a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir documenté sur TikTok comment son mari, ses deux filles et sa nounou sont allés aux Hamptons quelques jours après avoir révélé qu’elle avait été testée positive, au lieu de rester dans l’isolement à New York. Elle a également fait face à des réactions négatives pour la facilité avec laquelle elle a obtenu un test de coronavirus, à un moment où il semblait impossible d’en obtenir un, et pour avoir fait une vidéo de déballage au milieu de la pandémie.

Dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram jeudi, Charnas a étouffé ses larmes en parlant de la réaction négative à son comportement et en s’excusant auprès de ses partisans.

“Je voulais juste venir ici et dire que je suis désolée. Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit en un million d’années”, a-t-elle commencé. “Je suis désolé pour quiconque que j’ai offensé ou blessé au cours des dernières semaines, nous essayons juste de traverser cette période difficile.”

“Je suis simplement désolée d’avoir abandonné ma communauté de quelque manière que ce soit”, a-t-elle poursuivi. “En ce moment, j’essaie de me concentrer sur ma famille parce que nous recevons d’horribles menaces et je sentais qu’il était temps pour moi de partager ma vérité, ce que j’ai fait. Je pense à vous tous et j’espère que tout le monde restera sûr et sain. “

Ce n’était que le début de ses excuses, car elle a également publié une longue déclaration sur Instagram. Selon son récit, elle a déclaré que chaque décision prise par sa famille avait été prise avec l’aide de professionnels de la santé. Elle a affirmé que sa famille était en quarantaine pendant deux semaines complètes à partir du moment où leurs symptômes ont commencé avant d’aller aux Hamptons. À l’époque, ils n’avaient pas eu de fièvre depuis 72 heures et leurs symptômes s’étaient améliorés – qui semble relever des directives du CDC.

“Je n’écris pas cela pour trouver des excuses et je ne cherche pas de validation; je veux partager la vérité derrière l’histoire et surtout exprimer mes plus sincères remords”, a-t-elle écrit. “Je m’excuse auprès de toute personne que j’ai involontairement blessée au cours de ma prise de décision.”

“Vous avez probablement lu des histoires sur mes choix de vie récents dans les médias et les autres réseaux sociaux au cours des dernières semaines. Et je comprends”, a-t-elle poursuivi. «Je suis dans l’œil du public et j’ai bâti ma carrière en laissant les gens dans pratiquement chaque partie de ma vie.»

Elle a poursuivi en appelant les voix de ses détracteurs “très bruyantes, blessantes et largement mal informées”, ajoutant qu’elle “recevait des menaces de mort contre toute ma famille, y compris mes deux jeunes filles”.

Quant à la raison pour laquelle ils sont partis pour les Hamptons, Charnas a déclaré qu’ils pensaient “qu’il serait plus sûr pour nous de reprendre nos vies tout en continuant à mettre en quarantaine” là-bas. Elle a affirmé qu’ils n’avaient fait aucun arrêt sur leur route de la ville et a informé la seule famille de leur quartier de leur situation avant d’y arriver.

“Nous avons depuis pris toutes les mesures pour nous assurer que nous n’entrons pas en contact, à six pieds l’un de l’autre ou autrement, avec aucune autre personne dans un avenir prévisible”, a-t-elle ajouté. “Sur la base des données dont nous disposons actuellement, ainsi que tout au long de notre expérience au cours des dernières semaines, je suis convaincu que c’était la bonne décision pour réduire la propagation potentielle.”

Reconnaissant la “puissante responsabilité” qui l’accompagne, elle a conclu son message en disant: “Nous faisons tous des erreurs, y compris moi, surtout quand une crise comme celle-ci se développe si rapidement. Ma famille et moi sommes vraiment désolés pour ceux que nous avons offensés de ne pas avoir semblé prendre cette crise au sérieux, et nous nous engageons à prendre des décisions informées et responsables à l’avenir. “