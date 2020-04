L’inquiétude de Kerry Katona pour maman

2020-04-07 12:30:06

Kerry Katona est dévastée qu’elle ne puisse pas être avec sa mère Sue, qui connaît des crises de panique après avoir eu un épisode d’angine la semaine dernière.

Kerry Katona a le cœur brisé car elle ne peut pas être avec sa mère après avoir subi une crise d’angine de poitrine.

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten observe une distanciation sociale conçue pour ralentir la propagation du coronavirus et elle est dévastée qu’elle ne puisse pas être avec sa maman Sue, qui ne quitte pas du tout la maison car elle est dans une catégorie à haut risque, en particulier parce que ses parents ont connu des crises de panique à la suite d’une crise cardiaque la semaine dernière.

Kerry a déclaré: “Ma maman Sue est dans la catégorie” à haut risque “en ce qui concerne Covid-19, elle doit donc rester à l’intérieur pendant au moins trois mois et n’est autorisée à ouvrir la fenêtre que pour respirer.

“Bien sûr, elle a peur et la semaine dernière, elle a eu une crise d’angine de poitrine. Elle va bien maintenant, Dieu merci, mais cela lui a laissé des crises de panique et mon cœur se brise parce que je ne peux pas être avec elle.”

Kerry – qui partage sa maison avec son partenaire Ryan Mahoney et ses enfants issus de relations antérieures, Molly, 18 ans, Lilly-Sue, 17 ans, 13 ans, Heidi, Max, 11 ans et DJ de six ans – fait de son mieux d’être en contact avec sa mère autant que possible et a exhorté les autres à continuer de vérifier les membres vulnérables de la famille.

Elle a ajouté dans sa colonne pour nouveau! magazine: “Nous essayons de la garder calme en lui faisant FaceTiming tous les jours, juste nous en train de faire le tour de la maison pour qu’elle puisse en ressentir une partie.

“Ne sous-estimez jamais l’effet de toute cette situation sur la santé mentale des gens – soyez conscients et vérifiez vos proches chaque jour.”

Kerry a révélé la semaine dernière qu’elle et sa fille aînée avaient souffert de symptômes de coronavirus, mais elle est reconnaissante qu’elles soient en voie de guérison maintenant.

Elle a déclaré: “Ma Molly se sent tellement mieux après sa propre alerte au coronavirus et je suis heureuse de dire que je vais bien aussi.

“Maintenant, nous essayons juste de mettre la vie en lock-out … y compris l’école-maison redoutée. C’est vraiment dur, n’est-ce pas?”

La star de 39 ans a transformé sa silhouette ces derniers mois, mais il semble qu’elle ait laissé son régime glisser alors qu’elle se livre à de la crème glacée pour le petit-déjeuner.

Elle a admis: “Il est facile de trouver un étau en lock-out – le mien est les glaces Magnum.

“Je ne peux pas m’arrêter de les moquer, j’en prends un pour le petit déjeuner tous les jours.”

