L’insomnie pendant la grossesse de Carrie Underwood

La hitmaker “ Jesus, Take the Wheel ” admet qu’elle a eu du mal à dormir quand elle attendait son plus jeune enfant Jacob, maintenant âgé de 13 mois, mais cela lui a donné une chance de terminer son livre, “ Trouvez votre chemin: honorez votre corps, alimentez votre âme et soyez plus fort avec la Fit52 Life ‘.

S’exprimant lors d’une séance de questions / réponses lors du séminaire de la radio nationale, elle a déclaré: “Au moment où j’écrivais une grande partie du livre, j’étais enceinte et j’avais la pire insomnie pendant la grossesse, qui a finalement été une bénédiction parce que a écrit la majeure partie du livre – la fenêtre de deux heures du matin à cinq ou six heures du matin. ”

Pendant ce temps, Carrie – qui a également Isaiah, quatre ans, avec son mari Mike Fisher – a précédemment admis qu’elle avait mis plus de temps à “rebondir” après son deuxième enfant, ce qui prenait plus de temps que prévu.

Carrie a déclaré: “Après avoir eu mon premier enfant [Isaiah, 4], J’avais l’impression de rebondir rapidement. Et puis avec Jake, c’était comme si mon corps avait pris une minute pour revenir vers moi. C’était frustrant, parce que je me dis: «Pourquoi n’était-ce pas comme la première fois? Mais j’ai quatre ans de plus. Cela m’a également aidé à changer mon état d’esprit – je travaille toujours dur, je veux être le meilleur de moi-même, mais je me coupe le pas et je pense simplement: “ Soyez gentil avec vous-même ”. C’est incroyable ce que nous [women] faire à nous-mêmes. Nous sommes probablement tous nos critiques les plus coriaces. ”

Carrie a également parlé de ses conseils diététiques, où elle a insisté sur le fait qu’elle ne se limitait pas aux “jours de triche” parce qu’elle voulait profiter de sa vie tout en se livrant à des douceurs sucrées avec modération.

Elle a expliqué: “Je n’aime pas les appeler des” jours de triche “- vous profitez simplement de la vie. J’ai l’impression que les vacances peuvent être stressantes en matière de santé et de remise en forme, mais ce n’est pas obligatoire. Vous peut simplement dire: «Je vais m’amuser pendant les vacances». Tout tourne autour des amis et de la famille, de la nourriture et des fêtes, et de se livrer de manière responsable. Et quand le Nouvel An est terminé, remonte sur le cheval. C’est comme: “D’accord, j’ai eu mon plaisir de vacances. Maintenant, il est temps de revenir sur mon chemin.'”

