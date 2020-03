L’inspiration derrière l’album de Kenny Rogers «L’amour de Dieu»

Il n’est pas rare que des artistes laïcs libèrent un religieux

album ou chanson à un moment donné de leur carrière. Certains artistes qui pourraient venir

l’esprit sont Elvis Presley et Al Green. En 2011, Kenny

Rogers a sorti un album religieux intitulé The Love of God. Voici ce que

il a une fois révélé l’inspiration derrière cet album.

Kenny Rogers dit que sa mère était une femme religieuse

Kenny Rogers | Paul Natkin / .

Dans son autobiographie, Luck or Something Like It, Rogers

discute de son éducation religieuse. Il dit qu’il avait l’habitude de monter dans le bus et d’assister

Première église baptiste avec sa mère. «J’ai adoré aller à notre église», a écrit

Rogers. «C’était énorme, avec peut-être un millier de membres, et il y avait des jeunes et

des programmes sportifs.” Rogers a chanté dans la chorale junior. Il a décrit l’église

la musique comme «un son magnifique et spirituel».

Rogers a déclaré que sa foi était ce qui l’avait poussé à rester avec sa petite amie d’alors, Janice Gordon, après qu’elle soit tombée enceinte de leur premier enfant, Carole. Rogers voulait faire ce qu’il pensait être la bonne chose, alors il a épousé Gordon avant la naissance de leur fille. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le couple a divorcé après un peu plus d’un an.

Kenny Rogers chantait des chansons chrétiennes avec sa famille autour du porche de son grand-père

Kenny Rogers en 1981 | Ross Marino / .

Rogers a souvent passé du temps avec son grand-père, Byrd Rogers,

à sa ferme dans l’est du Texas. Pendant son séjour là-bas, Rogers a dit qu’il rejoindrait son

famille pendant qu’ils jouaient de la musique live. La plupart des chansons provenaient de l’église. “Grand-père

Rogers était aux yeux d’acier avec une longue moustache blanche au guidon », a écrit Rogers dans

son livre. «Il portait un pantalon kaki, des chemises amidonnées à manches retroussées et

bretelles qu’il appelait «gallus» ou quelque chose de proche. »

Rogers a dit que son père emballerait les enfants dans son

une camionnette et aller chez leur grand-père pour qu’il puisse jouer de la musique avec

ses frères et sœurs. «Mes oncles ont tous apporté leurs instruments à ces

réunions de famille », a écrit Rogers. «Mon père a amené son violon, l’un de ses frères

avait un organe qu’il a sorti sur le porche pour jouer, et mon oncle Willie et

l’oncle Judd jouait de la guitare. C’était un groupe. “

L’album «L’amour de Dieu» de Kenny Rogers s’est inspiré des chansons qu’il chantait avec sa famille

Kenny Rogers | Frank Lennon / Toronto Star via .

L’inspiration pour L’amour de Dieu est venue de Rogers

rassemblement de famille. «Beaucoup de chansons étaient des hymnes, et 60 ans plus tard, elles

inspirerait mon album de 2011, The Love of God », a écrit Rogers. Le chanteur de country a dit beaucoup de chansons sur

l’album était ceux que son père et son oncle jouaient sur le porche de son grand-père quand

Rogers était un enfant.

Parmi les chansons de l’album de Rogers figurent «What a Friend We Have

en Jésus »,« Amazing Grace »et« In the Sweet By and By ». Le chanteur dit ceci

la dernière chanson était la préférée de sa mère. “Elle l’a chanté encore et encore ad nauseam,”

dit Rogers. “Mais quand vous aimez une chanson, vous aimez une chanson.”

