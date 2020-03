L’investissement de Soulja Boy s’envole au milieu d’une épidémie de coronavirus

2020-03-13 07:30:06

La star du rap Soulja Boy a vu son investissement dans une entreprise de savon monter en flèche ces dernières semaines.

Soulja Boy a vu son investissement dans une entreprise de savon s’envoler au milieu de l’épidémie de coronavirus.

La star du rap de 29 ans et son manager Miami Mike ont récemment investi dans une franchise du Mississippi de The Soap Shop, et les bénéfices du magasin ont triplé récemment en raison de la crise sanitaire, rapporte TMZ.

Le magasin vend une gamme de produits, y compris du savon pour les mains et du détergent à vaisselle, et leurs ventes ont grimpé en flèche alors que le public s’efforce de rester exempt du virus.

En fait, le magasin est passé de la vente de 100 bouteilles de produits de nettoyage par mois à plus de 3 000 bouteilles, ce qui signifie que l’investissement de Soulja Boy s’est avéré intelligent.

Le rappeur a récemment expliqué pourquoi il avait décidé d’investir dans l’entreprise.

Apparaissant sur “The Breakfast Club” plus tôt cette semaine, il a partagé: “Ce ne sont que des entreprises différentes … une fois que vous entrez dans l’industrie de la musique, vous savez, vous diversifiez, faites des choses différentes, comme essayer différentes choses. Essayez différentes entreprises commerciales. a besoin de savon. ”

Pendant ce temps, Soulja Boy a précédemment accusé son confrère rappeur Kanye West de “manquer de respect” à la culture noire.

La star du hip-hop a également révélé qu’il n’envisagerait pas de travailler avec Kanye jusqu’à ce qu’il “resserre” son acte et se distancie du président américain Donald Trump.

Il a dit: “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi, Kanye? Je ne veux pas faire de musique avec toi en ce moment jusqu’à ce que tu te resserres. Tu ne respectes pas notre culture. Tu portes un chapeau Trump. re faisant. ”

Soulja Boy a également affirmé qu’il était responsable du “blocage” de Kanye.

Il a expliqué: “Je suis la raison pour laquelle Kanye est coincé et il agit de façon arrogante. Parce que quand j’étais un enfant de 16 ans et que j’avais la chanson numéro un au monde avec” Crank That “, je ne l’ai pas savoir qui était Kanye.

“Mon manager a essayé de me présenter à lui et j’ai claqué la porte de la camionnette sur son visage en disant:” Sortez de mon visage. ” Et depuis lors, il est tellement arrogant. “

