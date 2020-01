L’invitée de Jennifer Aniston accueille Ellen et joue des questions brûlantes avec Will Ferrell

S’il y a une liste de choses à faire à Hollywood avant de mourir, Jennifer Aniston vient de cocher deux cases en moins d’une semaine. Après sa première victoire aux SAG Awards pour “The Morning Show”, l’actrice a pris les rênes de son premier talk-show lorsqu’elle est intervenue pour Ellen Degeneres.

Bien que n’étant pas une bande dessinée stand-up, Jen a un charme et un humour naturels qui se jouent parfaitement dans le format. Cela a certainement aidé que ses invités étaient des gens qu’elle connaissait depuis longtemps, et que l’un d’eux est l’un des êtres humains les plus drôles de la planète, Will Ferrell.

Et pendant qu’elle tenait sa promesse de ne pas effrayer l’invité de suivi Selena Gomez comme Ellen l’a fait d’innombrables fois, Jen a profité d’être sur le terrain de Warner Brothers pour se rendre au “Copains” ensemble – toujours debout dans le cadre de la visite du studio – et effrayer les bejezus des gens là-bas.

Rendre le moment encore plus drôle était le fait que la personne qui préparait la tournée pour une photo sur le canapé Central Perk leur demandait de nommer leur personnage préféré de “Friends” … et personne, nous voulons dire personne n’a dit Rachel .

D’innombrables fois, alors que la photo était prise, Jen sortait de derrière le canapé en se lamentant que leur personnage préféré était Joey ou Ross!

Nos réactions préférées, cependant, sont venues de deux paires de femmes différentes. Une femme a simplement crié et n’a pas pu s’arrêter, regardant Jen dans un choc si réel si elle n’avait pas crié, nous ne sommes pas sûrs qu’elle aurait respiré.

L’autre paire de femmes a eu une telle réaction modérée, Jen a en fait reculé brièvement en arrière derrière le canapé. Mais ils ne faisaient que traiter leur choc différemment, et cela s’est finalement manifesté par une série de questions.

“Suis-je en train de rêver? Est-ce vraiment toi? Y a-t-il un masque? Tu es réel? Alors tu filmes vraiment ici?” lui a-t-on demandé à bout de souffle.

“Je vis ici,” répondit Jen.

Les secrets les plus sombres d’Ellen

Jen et Ellen sont amies depuis longtemps, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait suivi la tradition de nombreux hôtes invités en jetant Ellen pendant son absence.

Mais Jennifer avait certains des morceaux les plus juteux (et les plus drôles) de non-vérité sur l’hôte régulier de la série. Elle a révélé le vrai nom d’Ellen – “Look it up” – comment elle est en fuite par rapport à la loi, aime apparemment la dernière scène de bougie de Gwyneth Paltrow et jette apparemment des sous. “Elle les jette à la poubelle devant les gens”, a déclaré Jen.

Mais la plus grande surprise est qu’Ellen a un autre projet de film dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. “Elle a une fois exprimé un film d’animation pour adultes appelé” Grinding Nemo “,” a déclaré Jen, ajoutant avec un clin d’œil, “C’est difficile à trouver, mais vous savez comment le trouver.”

Questions brûlantes avec Will Ferrell

Will a été placé sur la sellette, mais heureusement Jen était juste à côté d’eux alors qu’ils essayaient tous les deux de s’attaquer aux “questions brûlantes” d’Ellen. Par exemple, saviez-vous que Will se sent sexy quand il enfile sa tenue d’arbitre.

La réponse a été un rappel à une discussion précédente où Will a révélé que la ligue de football avec laquelle il était impliqué avec ses enfants exigeait que les parents se portent volontaires, et donc il se retrouverait comme arbitre, avec des chaussettes jusqu’aux genoux et une chemise brillante .

Mais ce qui l’a rendu difficile, c’est qu’il est si reconnaissable parmi les plus jeunes pour un projet particulier. “Je passe généralement la moitié d’un match avant que l’un des enfants d’une équipe adverse se dise:” Êtes-vous l’elfe? Que faites-vous ici? “”, A-t-il déclaré.

“C’est un avantage”, a noté Jen rapidement, car tous les enfants de l’équipe de son fils le connaissent déjà, donc il n’y a pas de distraction pour eux.

“Tout est tactique”, a convenu Will.

Comme prévu, Will a parcouru la plupart de ces “questions brûlantes”, proposant des réponses ridicules et hilarantes, mais il a été assommé quand on lui a demandé la première personne qu’il embrassait. “Quel était son nom?” Il réfléchit. “C’était … Abby … Gabby!” Mais même alors, il n’était pas sûr.

Jen l’a appelé plus tard quand on lui a demandé de nommer son premier coup de cœur pour les célébrités. “Ne dis pas Gabby Abby,” lui lança-t-elle. Mais il a donné sa vraie réponse ici (ou des réponses, car il en avait deux), notant les regards vides sur les visages du public car ils ne sont clairement pas familiers avec “Happy Days” ou “Eight Is Enough”.

Jen est allée avec Shaun Cassidy, et le public n’a eu aucun problème à monter à bord avec celui-ci.

Un autre moment fort est venu quand on leur a demandé de révéler la rumeur la plus étrange dont ils avaient jamais entendu parler. “Que je suis mort dans un accident de deltaplane”, a déclaré Will. Mais ce n’était pas une blague. Quant à Jen? “Je n’ai pas le temps pour ça.”

Leur longue explication explique également pourquoi ils ont convenu que la plongée sous-marine était la seule chose qu’ils avaient essayée et ne referait plus jamais. “Nous ne sommes pas censés être là-bas. C’est leur monde, pas le nôtre”, a déclaré Will.

Premières impressions avec Will et Selena

Will et Jen se souviennent tous les deux de leur première rencontre, comme ce fut pendant les sommets liés aux “amis” de sa première carrière et sa percée de construction de carrière se tourna vers “Saturday Night Live”.

“Je me souviens avoir été très nerveuse de te rencontrer et tu étais si gentille avec notre casting”, lui dit Will. “J’avais fait pousser mes cheveux et je les ai coupés en Rachel. Vous étiez comme, ‘ça ne fait pas du bien à un homme.’ Mais tu me l’as dit doucement.”

Toujours en riant constamment, Jen a dit que c’était ce dont elle se souvenait le plus de Will depuis qu’elle avait organisé l’émission en 1999. “Vous m’avez toujours fait casser, et vous avez toujours cassé. Et je ne sais pas si vous avez fait ça pour me faire casser ou – “

Dans sa pause, Will a offert une explication. “Non, je suis juste un mauvais acteur.”

Plus tard, ce fut une société d’admiration mutuelle entre Jen et Selena Gomez, célébrant le meilleur éloge critique de sa carrière et son album numéro un “Rare”.

Alors que les femmes se connaissent depuis des années et que Selena est même allée chez Jen, ce n’est que Selena qui s’est souvenue de la toute première rencontre.

Eh bien, en fait, cela pourrait compter comme une rencontre de célébrités, car Selena n’était pas encore célèbre. Mais c’était toujours une affaire énorme pour le superfan “Friends” sans vergogne.

“Personne ne savait qui j’étais et vous étiez dans la salle de bain vêtue d’une robe noire”, a-t-elle dit à Jen, montrant à quel point ce moment lui avait marqué. “Je pense que nous étions à un Vanity Fair ou quelque chose du genre.”

C’était une expérience assez innocente, car Selena est allée dans la salle de bain et a partagé l’espace brièvement avec l’actrice avant le départ de Jen. Aucun mot n’a été échangé, mais Selena a déclaré que Jen était toujours “parfaite”. Jen espérait juste qu’elle s’était lavé les mains.

“Mon cœur s’est arrêté et j’ai couru vers ma mère, je me suis dit:” Oh mon dieu, je viens de voir Jennifer Aniston “”, se souvient Selena.

C’était en quelque sorte la même réaction – mais beaucoup moins animée – de la plupart des gens de cet ensemble Central Perk. Jen les avait en fait invités au spectacle, tous perchés au-dessus du plateau dans une Starbucks Starbox spéciale.

En fait, avant même que l’interview ne commence, Selena s’est tournée vers eux avec des mots de choix pour qu’aucun d’entre eux ne choisisse Jen comme leur préférée. “Tout d’abord, vous vous moquez de moi?!” elle leur a crié dessus. “Rachel était ma vie!”

Vous pouvez consulter l’intégralité de son segment d’interview ci-dessous:

