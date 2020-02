Lionel Richie explique pourquoi il souhaite l’échec de sa fille Sofia

Chacun a son propre style parental. De l’attachement parental à permettre à vos enfants de faire ce qu’ils veulent, il n’y a pas de «bonne» façon de devenir parent. Mais il y a une chose que la plupart des parents ont en commun: le désir de voir votre enfant heureux. Cela se présente sous différentes formes.

Pour certains, cela peut signifier gâter votre enfant avec une fête d’anniversaire hors du commun. Pour d’autres, il s’agit de garantir une alimentation saine.

Récemment, le juge d’American Idol, Lionel Richie, a rencontré People pour discuter de son approche de la parentalité. Au cours de l’entretien, il a expliqué pourquoi il souhaitait l’échec de sa fille cadette, Sofia Richie.

Qui est Sofia Richie?

Sofia Richie | Sean Zanni / Patrick McMullan via .

“Qui est Sofia Richie?” C’est une question que de nombreux fans de Keeping Up With Kardashian ont commencé à poser quand Scott Disick, l’ex de Kourtney Kardashian, a commencé à sortir avec la jeune femme de 21 ans au début de 2017. Elle n’avait que 18 ans et Disick en avait 34.

Sofia est la plus jeune fille de Lionel Richie, artiste primé aux Grammy Awards, et de l’ancienne danseuse Diane Alexander. Elle a deux frères et sœurs plus âgés, Miles Richie, et la meilleure amie de Paris Hilton sur The Simple Life, Nicole Richie.

Sofia a grandi en connaissant la vie du show-business. Son père a commencé sa carrière dans les années 80 et a régulièrement sorti de la nouvelle musique dans les années 2000. Il est actuellement juge sur American Idol aux côtés de Katy Perry et Luke Bryan. Sa sœur, Nicole, a joué dans The Simple Life alors que Sofia n’avait que 5 ans.

Sofia a commencé le mannequinat alors qu’elle n’avait que 14 ans lorsqu’elle a atterri sur la couverture de Teen Vogue. De là, elle a continué à être le visage de la ligne de vêtements de Madonna, Material Girl.

Depuis ses débuts dans l’entreprise, elle a réservé de nombreux tournages et a accumulé une valeur nette de plus de 3 millions de dollars. Plus récemment, Sofia a fait une apparition dans la série qui a rendu son petit ami célèbre, Keeping Up With the Kardashians.

Sofia Richie est prête pour un changement de carrière

Bien qu’elle ait réussi dans la modélisation, Sofia est prête à relever un nouveau défi. Elle ne jouera pas un plus grand rôle dans Keeping Up With the Kardashians.

Au lieu de cela, elle dit qu’elle veut se concentrer sur sa carrière d’actrice. Lors d’une récente interview, le mannequin a déclaré que bien que la peur l’ait retenu auparavant, elle était prête à faire un grand pas dans sa carrière.

«J’ai l’impression que pendant un certain temps, je me suis un peu retenu parce que j’avais peur de l’échec, mais 2020 est [the year of] sans peur! Je vais faire des trucs d’acteur très bientôt », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ne soit encore apparue dans rien, elle lit déjà pour certains rôles. Elle a déclaré à Entertainment Tonight: “Les rôles pour lesquels je lis en ce moment sont assez similaires à moi, donc ils sont faciles à jouer pour moi, et j’aime vraiment, vraiment.”

Lionel Richie explique pourquoi il souhaite l’échec de sa fille

Sofia dit qu’elle a toujours eu l’impression d’être dans l’ombre de son père et de sa sœur aînée. Elle dit: “Je suis très différente à la fois de ma sœur et de mon père, donc j’ai l’impression d’avoir un peu navigué dans ma voie et ça a été super pour moi.”

Naturellement, on pourrait penser que son père ne voudrait que du succès pour sa petite fille. Mais lors d’un récent événement dans la presse, la chanteuse «Lady» a déclaré: «Je lui ai dit: ‘Je vous souhaite beaucoup d’échecs, jeune», a poursuivi la chanteuse en expliquant qu’elle se lance dans une entreprise où tout dépend de la façon dont vous récupérez. . Hollywood n’est pas un monde de «oui, oui, oui».

Bien que cela puisse sembler être un conseil non conventionnel, c’est celui que de nombreux parents donnent à leurs enfants. Lorsque vous êtes poussé vers le bas, vous devez réapprendre à vous relever. Lionel Richie est dans l’entreprise depuis longtemps. Il veut que sa fille élimine les échecs maintenant et apprenne d’eux afin qu’elle puisse avoir une carrière longue et réussie.