Lionel Richie plaisante en disant qu’il est “ offensé ” par les commentaires de mariage de Katy Perry

Lionel Richie a plaisanté en disant qu’il était «offensé» par l’affirmation de Katy Perry selon laquelle il ne serait pas invité à son mariage, après qu’elle a dit qu’il était trop cher à inviter.

Katy a taquiné son collègue juge ‘American Idol’ plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a déclaré que lui et leur co-star Luke Bryan ne recevraient pas d’invitations à son prochain mariage à Orlando Bloom parce qu’elle “ne pouvait pas se permettre” leurs frais de comparution.

Et maintenant, Lionel s’est joint à la blague, disant que Luke et lui sont indignés, alors qu’ils continuent de demander à Katy des détails sur le mariage mais n’obtiennent aucune réponse.

Il a plaisanté: “Il est temps que nous le mettions juste là. Luke et moi sommes juste offensés. Nous continuons d’attendre Katy comme, ‘OK, quand est la date et où sommes-nous censés être et combien de chansons voulez-vous que nous chanter?’ Les grillons. Les grillons. OK. Nous avons donc en quelque sorte atteint un point où non, nous ne sommes pas invités. Non, ils ne veulent pas nous voir. ”

Le hitmaker ‘Hello’, 70 ans, a également déclaré que Katy ne voulait pas que ses co-stars la “surpassent”, ce qu’il a admis “comprendre”.

Il a ajouté au magazine Us Weekly: “Je sais ce que c’est maintenant. Elle ne veut pas que nous la surclassions. C’est à propos d’elle et je le comprends et nous leur souhaitons le meilleur. Mais nous sommes offensés.”

Les commentaires de Lionel viennent après que Katy, 35 ans, ait insisté sur le fait que les autres musiciens étaient tout simplement trop chers pour être invités à ses noces.

Elle a plaisanté: “Je ne peux pas me les permettre! Comme je l’ai dit, je ne peux pas me les permettre.

“Je veux dire, non. Je veux dire, écoute … Ils ont beaucoup de travail à faire, tu sais, pendant que je me marie à nouveau.”

La chanteuse de «Roar» a également parlé de l’avancement de son mariage, insistant sur le fait qu’elle n’est pas une «bridezilla».

Elle a partagé: “En fait, je suis comme une, pas une bridezilla. Je m’appelle, comme, une bridechilla. Je me dis” je suis un peu froide “.

“Mais je suis une de ces filles où je me suis fiancée le 14 février et j’ai réservé la place le 19 février. Je la prends très au sérieux.”

