Lionel Richie rend hommage à Kenny Rogers

L’icône de la musique Lionel Richie a publié un hommage émotionnel à Kenny Rogers sur Instagram.

Le musicien de 70 ans s’est rendu sur son compte Instagram pour rendre un hommage sincère à la défunte star, décédée vendredi (20.03.20) de causes naturelles à l’âge de 81 ans.

Parallèlement à une collection de photographies d’eux ensemble, Lionel a écrit: “J’ai perdu l’un de mes amis les plus proches [broken heart emoji] Tant de rires tant d’aventures à retenir, mon cœur est brisé. Mes prières vont à la famille de Kenny [praying emoji] (sic) ”

Lionel a écrit le single à succès de Rogers, Lady, en 1980, et le duo de haut niveau est resté des amis proches par la suite.

Rogers a également reconnu par la suite que Lionel avait eu un impact énorme sur sa carrière.

Il a expliqué: “Ce n’est pas seulement un de mes amis, mais la chanson qu’il a écrite a vraiment été un tournant dans ma carrière. C’est l’une des chansons les plus identifiables que j’ai jamais faites.”

Pendant ce temps, Dolly Parton a également rendu hommage à la célèbre star de la musique.

La hitmaker «9 à 5» a admis qu’elle était dévastée de découvrir que son bon ami était décédé.

Dans un message vidéo, Dolly a partagé: “Je ne pouvais pas y croire quand je me suis levé ce matin et j’ai allumé la télévision, vérifiant pour voir ce que faisait le coronavirus, et il m’a dit que mon ami et partenaire de chant Kenny Rogers était décédé une façon.

“Et je sais que nous connaissons tous Kenny dans un meilleur endroit que nous ne le sommes aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il va parler à Dieu un jour aujourd’hui s’il ne l’est pas déjà, il va lui demander d’éclairer le groupe de cette obscurité qui va ici.

“Mais j’aime Kenny de tout mon cœur. Mon cœur est brisé et un gros morceau de celui-ci est parti avec lui aujourd’hui.

“Et je pense que je peux parler au nom de toute sa famille, ses amis et ses fans quand je dis que je t’aimerai toujours. Que Dieu vous bénisse, Kenny, volez haut. Directement dans les bras de Dieu et pour le reste d’entre vous, continuez la foi.”

