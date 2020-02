Lisa dit que son petit ami nigérian beaucoup plus jeune l’a vue «complètement nue», partage sa réaction

Dans la saison 4 de 90 Day Fiancé de TLC: Avant les 90 jours, les fans regarderont la relation non conventionnelle entre Lisa Hamme, une maman de Pennsylvanie de 52 ans, et l’artiste nigérian de 30 ans Usman Umar (qui passe par la scène) nom «SojaBoy») se déplie. Alors que Lisa dirige les enfers pour Usman, elle admet qu’elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance.

La saison 4 du spin-off de 90 jours Fiancé sera officiellement présentée le 23 février, mais l’épisode de la première première, «Love Can’t Wait», a déjà été diffusé aux abonnés de TLC. Lisa a dit aux producteurs qu’elle était passionnée par son petit ami nigérian coquet, mais alors qu’elle se préparait pour leur première visite à l’étranger, elle n’était toujours pas sûre qu’il était honnête avec elle.

La maman divorcée a rencontré Usman en ligne

Lisa a divorcé il y a quatre ans et travaille maintenant «longtemps,

heures »en tant que dispensatrice de soins palliatifs pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant de 15 ans

fille.

“J’ai épousé un homme que je pensais être une bonne personne, mais j’ai été trompé et maltraité verbalement pendant des années”, a déclaré la mère célibataire lors de la 90e Fiancé: avant la première des 90 jours. “Quand je suis finalement parti, c’était la meilleure chose pour ma fille et moi.”

Ses heures de quart impaires la laissaient seule et isolée. Lisa s’est tournée vers les médias sociaux pour se connecter, et une artiste beaucoup plus jeune du Nigeria l’a contactée de manière inattendue. «Usman et moi parlons depuis deux ans», a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC. “Il est absolument magnifique.”

Et alors qu’Usman était «coquette depuis le début», la star de 90 Day Fiancé n’était pas sûre qu’elle devrait commencer une relation amoureuse avec lui. “Je ne lui faisais pas confiance au début, je vais être honnête”, a-t-elle déclaré.

Lisa se demanda si elle pouvait faire confiance à Usman au début

Finalement, malgré ses craintes, Usman a conquis Lisa.

“Les Nigérians sont connus pour avoir fraudé”, a reconnu la star de 90 Day Fiancé. “Mais Usman avait l’air très digne de confiance, et j’ai pensé:” Je vais lui donner une chance. “”

Alors que leurs conversations vidéo devenaient «plus sensuelles», Lisa était inquiète

leur différence d’âge poserait un problème, ou qu’Usman n’était pas vraiment attiré

à elle. Mais la réaction d’Usman à son égard dans le buff l’a rassurée. «Usman a vu

moi complètement nu, et est-ce qu’il s’est allumé? Absolument », a révélé Lisa.

Après deux ans de discussion, Lisa était enfin prête à rencontrer son âme sœur en personne au Nigéria. «Il est la moitié de mon esprit, mon cœur, mon âme», a-t-elle jailli.

La star du Fiancé des 90 jours inquiète ses abonnés

Pourtant, la fiancée des 90 jours: Avant la star des 90 jours n’était pas complètement convaincue qu’elle pouvait faire confiance à Usman pour être fidèle.

Alors que Lisa savait que Usman était un artiste, elle n’avait aucune idée de la

le rappeur / chanteur avait un public dévoué au début. «J’ai vérifié son IG, et je

a vu qu’il avait plus de 20 000 abonnés », a déclaré Lisa, confessant que ses fans lui ont causé

une certaine inquiétude. “Comme Usman et moi nous sommes rapprochés, j’ai eu un peu de difficulté

accepter que cette célébrité nigériane avait des sentiments pour moi », a-t-elle déclaré.

Et les nombreuses fans féminines de SojaBoy n’ont pas aidé Lisa à se sentir mieux. Elle a dit qu’il avait «des femmes assoiffées qui mouraient d’attention» sur tous les réseaux sociaux, faisant l’éloge de son apparence et lui envoyant des émojis cardiaques. Bien que Lisa prévoyait toujours de visiter Usman au Nigéria, elle n’était pas convaincue qu’il était authentique à tous égards. «Cet homme est-il vraiment celui qu’il prétend être? Est-il fidèle à moi? ” elle se demandait. “J’espère qu’il l’est.”