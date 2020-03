Lisa Kudrow est-elle mariée? L’étoile des «amis» mène une vie personnelle assez privée

L ‘«amie» chanteuse préférée de tous, Lisa Kudrow, peut avoir une réunion F.R.I.E.N.D.S à l’horizon, mais l’actrice a réussi à garder une charge de travail complète depuis sa finale de 2004. Malgré les critiques élogieuses de Kudrow, elle garde sa vie personnelle (surtout) privée. La star de la thérapie Web est-elle mariée?

L’histoire d’amour de Lisa Kudrow ne s’est pas déroulée comme prévu

Lisa Kudrow | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

L’histoire d’amour de Lisa Kudrow n’est pas conventionnelle. Quand elle a rencontré pour la première fois un charmant directeur publicitaire français, l’homme sortait avec sa colocataire. Cela ressemble à un épisode de F.R.I.E.N.D.S, mais c’est une vraie histoire.

«Je vivais avec une française et il venait d’emménager ici et ils sortaient ensemble lors de notre première rencontre. Mais je suis incroyablement poli, donc je l’ai vu et je lui ai dit: «Eh bien, c’est l’homme parfait et tout est ruiné parce que maintenant ils sont ensemble et je ne peux pas [make a play for him]», A-t-elle déclaré, selon le Daily Mail.

«Je pensais que ce n’était pas agréable de flirter. Mais à la minute où je l’ai vu, je me suis dit: «Eh bien, ça y est, le voilà.»

Kudrow ne voulait pas laisser entendre qu’elle avait un léger béguin pour l’exécutif, alors elle l’a joué à peu près aussi cool que Phoebe Buffay.

«J’avais tellement peur que quelqu’un voie que je l’aimais bien, alors quand il venait la chercher, il disait:« Oh, bonjour Lisa »et je disais« Salut »et je allez quitter la pièce et il pensait que j’étais un monstre », a-t-elle poursuivi.

«Ils sont sortis pendant deux mois et demi et six ans plus tard, je l’ai revu à sa fête d’anniversaire et nous n’avons jamais arrêté. Nous sommes toujours amis. “

Kudrow et Stern ont développé une relation à ce moment-là (c’est ce que Phoebe aurait fait aussi).

Kudrow a épousé le directeur de la publicité après cinq ans de fréquentation

En 1995 – à l’apogée de la célébrité F.R.I.E.N.D.S – Lisa Kudrow a épousé Michael Stern après cinq ans de fréquentation. Avec leur première rencontre – et la relation précédente de Stern – longtemps derrière eux, ils ont accueilli leur fils, Julian Murray Stern en mai 1998.

“Quand [Michel and I] Nous avons décidé de nous marier, nous avons compris: nous ne promettons pas de nous aimer pour toujours parce que vous ne pouvez pas le faire, mais nous promettons de travailler sur tous les problèmes qui se présentent », a déclaré Kudrow à Glamour au sujet de leur relation.

«Nous sommes déterminés à ce que notre mariage fonctionne. Il s’avère que, après avoir une histoire, il y a un tel lien, et l’amour prend une autre forme. Mais, oh, je ne veux pas le gâcher – je suis superstitieux! “

Elle a continué: “[Michel and I] respectent l’indépendance de chacun, et je ne dis pas cela comme un euphémisme. Je ne parle pas des relations en dehors du mariage. Clair? Mais je n’aime pas voyager. Donc, s’il veut faire un voyage de golf, il y va », a-t-elle déclaré.

«Je pense que les gens ont des ennuis [when they assume they’re] censé être une unité, synchronisée sur tout. [Marriage] c’est comme faire partie d’une équipe. Chaque coéquipier est différent, mais vous avez le même objectif. »

Des conseils avisés pour quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur d’Hollywood.

25 ans plus tard, Kudrow et Stern vont toujours bien

Hollywood n’a pas changé les valeurs de Kudrow et cela se voit dans sa relation d’épouse à Stern et de mère à Julian. Ils gardent leur vie privée si privée, il n’y a pratiquement aucune trace des deux principaux hommes de Kudrow sur les réseaux sociaux. Cette année, le couple fêtera son 25e anniversaire de mariage, ce qui est un énorme exploit.

Compte tenu de l’écart de six ans entre la première réunion, en disant «oui», et en profitant toujours plus de deux décennies plus tard, ces deux sont des objectifs de relation totale.