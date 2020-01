Lisa Rinna à propos de l’habitude la plus ennuyeuse de Harry Hamlin, pourquoi sa carrière cinématographique a été abandonnée

Lisa Rinna et Harry Hamlin sont mariés avec bonheur depuis plus de deux décennies, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent toujours pas se mettre les nerfs l’un sur l’autre.

Lorsqu’on lui demande s’il y a quelque chose à propos de son mari qu’elle n’aime pas, “Real Housewives of Beverly Hills” star a révélé: “Il mâche cette gomme bleue. Je veux dire, j’aime tout de lui, mais s’il y a une chose – et il le sait, je l’ai dit à tout le monde – il mâche cette gomme bleue. Et, vous savez. c’est partout.”

“Je l’ai sur mon pantalon, dans la buanderie”, a-t-elle expliqué récemment lors d’un séjour à Los Angeles. “J’ai fait un [Instagram Story] une vidéo de celui-ci un jour, et j’ai suivi le chewing-gum, et ça fait plus d’endroits que vous ne l’imaginez! Mais si c’est la seule chose que je n’aime pas chez Harry Hamlin, je pense que nous sommes bons. Nous nous débrouillons assez bien. “

Rinna a poursuivi en disant qu’elle se sentait “chanceuse” que son mariage a résisté à l’épreuve du temps, contrairement à la carrière cinématographique de Hamlin, qui a échoué après avoir joué un homme gay dans le drame / roman de 1982, “Making Love”.

La star de téléréalité est d’accord avec le sentiment de son mari que ce film “a ruiné sa carrière cinématographique, mais pas sa carrière télévisuelle” parce que l’idée d’avoir un personnage principal ouvertement gay était “bien avant son temps”. Elle a ajouté que le public à l’époque n’était pas aussi acceptant qu’aujourd’hui.

Alors, Rinna jouerait-elle jamais un personnage gay? “Ouais, je le ferais”, a déclaré l’ancienne star du savon en riant. “Personne ne m’a jamais demandé!”

