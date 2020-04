Lisa Rinna jette de l’ombre sur Lisa Vanderpump et sa “ couronne ”

Lisa Rinna de The Real Housewives of Beverly Hills a eu ses hauts et ses bas avec Lisa Vanderpump au cours des saisons qu’ils ont partagées ensemble. La saison 10 de l’émission à succès Bravo sera la première sans le restauranteur. Bien que Vanderpump ne fasse plus partie de la distribution, cela n’a pas dissuadé Rinna de jeter un peu d’ombre avant la première.

Rinna est une reine ombragée et aime partager sur Instagram. Dans l’un de ses récents articles faisant la promotion du retour de RHOBH à Bravo, elle a utilisé le titre de l’épisode de la première pour rappeler Vanderpump.

«La première de la saison 10 de RHOBH, épisode 1.« La couronne n’est pas si lourde », a déclaré Rinna.

Les anciens de Days of our Lives ont partagé une photo d’elle assise sur un trône et portant une couronne. La ménagère Erika Jayne a suivi son exemple dans les commentaires.

«C’est lourd? Demander un ami », a demandé la pop star tandis que Rinna a répondu:« Pas si lourd. »

Teddi Mellencamp s’est joint à lui et a demandé combien cela pesait. “Pas même 1 livre”, a répondu Rinna.

La première de la saison 10 est louche envers Lisa Vanderpump

Vanderpump a quitté la saison 9 de RHOBH au milieu du tournage. L’OG de l’émission n’a pas été en mesure de traiter les accusations portées contre elle au sujet de la divulgation d’articles à la presse. Le coup ultime de Vanderpump est venu quand elle n’a pas pris la peine de se présenter à la réunion pour conclure son histoire.

L’épisode de la première de la saison 10 est intitulé «La couronne n’est pas si lourde». Les fans de RHOBH savent que c’est un rappel du slogan de la saison 7 de Vanderpump.

“La couronne est chérie lourde, alors laissez-la là où elle appartient”, a déclaré Vanderpump dans la séquence d’ouverture de la saison 7.

Vanderpump s’est toujours considérée comme une reine de la série et la saison 10 prouvera si elle a raté ou non.

“La nouvelle ligne de vêtements de Kyle rassemble les femmes pour la Fashion Week de New York”, indique la description de l’épisode de l’épisode 1. «Erika emmène Lisa Rinna, Teddi et Denise dans un voyage dans le passé. Denise présente le groupe à son amie, Garcelle Beauvais. »

Erika Jayne ne manque pas Lisa Vanderpump

Jayne a été l’une des plus critiques de Vanderpump et l’une des plus heureuses maintenant qu’elle est hors de vue. Dans une interview faisant la promotion de la saison 10, Jayne a fait savoir que le producteur de Vanderpump Rules n’avait pas été manqué.

“Je vais vous dire ceci, elle n’a pas manqué pendant le tournage”, a déclaré Jayne à Entertainment Tonight. “Il n’y a pas eu un moment où nous nous sommes tournés et nous nous sommes regardés et avons dit:” Vous savez quoi? Vous savez qui nous manque vraiment? “Vous savez, il n’y en avait pas. Tout le monde est remplaçable et interchangeable à la fin de la journée. “

Jayne a taquiné que cette saison était différente et pourrait enrichir la vie des téléspectateurs.

“Je pense que cette saison est la seule qui pourrait avoir un réel impact sur la vie personnelle des gens, tu vois ce que je veux dire?” Ajouta Jayne. “Ce pourrait être la seule saison où cela peut vraiment avoir un impact sur la vie personnelle de quelqu’un.”

Quelques semaines auparavant, lorsque Jayne a fait une apparition sur Watch What Happens Live, un appelant a demandé si le casting s’entendait avec Vanderpump. Cohen l’a corrigée en disant que Vanderpump n’était plus dans la série.

“Elle n’est malheureusement pas sur la série cette saison”, a déclaré Cohen.

Sous son souffle, Jayne a ajouté: “Est-ce malheureux cependant?”

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.