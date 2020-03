Lisa Rinna partage les spoilers de la saison 10 de RHOBH sur la WWHL

Sois prêt — Lisa Rinna jette du thé sur la prochaine saison de “Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.”

En apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” Lundi soir, la star de Bravo a joué à un jeu amusant de “Spoiler Superlatives”, dans lequel elle a été chargée de choisir entre ses co-stars de “RHOBH” – Kyle Richards, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp Arroyave, Denise Richardset les nouveaux arrivants, Garcelle Beauvais et Sutton Stracke – pour répondre à quelques questions teasy sur la saison 10.

Et Lisa a tout partagé de qui va être le plus grand agitateur de pot auquel «Wife» se révèle le plus beau »cette année.

Dès le départ, hôte Andy Cohen a demandé quel novice lui avait donné la “meilleure première impression”. Lisa a rapidement nommé Garcelle.

Cependant, pour la deuxième question, Lisa n’a pas eu à chercher très loin lors du choix de la «femme qui remuera le pot cette saison. “Je le suis! Bien sûr!” elle a répondu avec enthousiasme “RHOA” étoile NeNe Leakes rit en arrière-plan. (Comme de nombreux talk-shows en quarantaine, “WWHL” a été filmé par chat vidéo – et NeNe ainsi que Jerry O’Connell étaient les invités de lundi soir.)

Le seul lien est venu quand Andy a demandé laquelle des femmes au foyer était sur leur jeu de mode cette année. “Je dirais entre Erika et Dorit”, a déclaré Lisa.

Quant à savoir qui renverse le thé le plus choquant cette saison? “Euh … Teddi,” répondit Lisa avec hésitation.

Quand Andy a demandé à Lisa qui allait être l’ivrogne la plus drôle, “intervint NeNe en pointant la caméra,” Toi! “

Selon Lisa, c’est Kyle qui a gardé le calme cette saison et Dorit qui l’a le plus fait rire.

Regardez tout cela dans la vidéo ci-dessus.

La saison 10 de “The Real Housewives of Beverly Hills” sera présentée le 15 avril sur Bravo.

