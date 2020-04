Little Women: La star d’Atlanta Ashley ‘Minnie’ Ross est décédée à 34 ans après un tragique accident avec délit de fuite

Ashley “Minnie”, star de “Little Women: Atlanta” Ross, est décédée dimanche après un accident de voiture. Elle avait 34 ans.

“C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons au nom de la famille d’Ashley Ross alias” Ms Minnie “de” Little Women: Atlanta “a succombé aux blessures d’un tragique accident de voiture aujourd’hui à l’âge de 34 ans”, a expliqué Ross. l’équipe de direction a confirmé dans une déclaration qui lui a été communiquée Instagram page tard lundi. “La famille demande respectueusement leur intimité alors qu’ils pleurent pendant cette période très difficile.”

Un spin-off de la populaire série “Little Women: LA” sur Lifetime, “Little Women: ATL” a été lancée en 2016 avec Ross parmi les premiers membres de la distribution. Elle est l’une des trois seules femmes à figurer en tant que membres principaux du casting à travers les cinq saisons de la série jusqu’à présent, aux côtés des “Tiny Twinz”, Amanda et Andrea Salinas. Tiffany “Monie” Cashette a également été présente tout au long de la série, mais n’était qu’un acteur récurrent dans la saison 5.

Cashette revient au casting complet pour la prochaine saison 6, aux côtés de Salinas et Ross, qui devrait maintenant apparaître à titre posthume. Le quatuor est rejoint par le retour de Shirlene “Juicy” Pearson et Abira Green, promus au casting principal après trois saisons avec le spectacle dans une capacité plus limitée.

Non programmée mais annoncée pour 2020 par Lifetime, la production n’a évidemment pas encore indiqué comment ils pourraient faire face à sa mort tragique dans l’émission. “Elle était la plus belle, gentille, généreuse et généreuse de tous les temps. Elle était adorée par les acteurs et l’équipe car elle portait toujours son cœur sur sa manche”, a déclaré un représentant de la série. Gens. “Il n’y a rien qu’elle ne ferait pas pour ceux qu’elle aimait.”

Ross a été grièvement blessée dans l’accident dimanche soir, a annoncé sa publiciste Liz Dixson à la succursale, succombant à ses blessures près de 24 heures plus tard vers 22 h 30. Lundi soir.

Des hommages ont commencé à affluer à travers la franchise “Little Women”, avec des expressions de chagrin et de choc suite à son décès soudain.

