Liv Tyler embarrassé par papa

Liv Tyler est “embarrassée” de voir son père Steven Tyler se produire à cause de ses mouvements de danse torrides.

L’actrice de 42 ans est très fière du leader d’Aerosmith et aime regarder ses concerts mais ne peut s’empêcher de grincer des dents à certains des mouvements les plus torrides du rockeur de 71 ans.

S’exprimant sur “Jimmy Kimmel Live”, elle a déclaré: “Je veux dire … il est assez étonnant.

“Mais en tant qu’interprète, il ne fait rien à moitié. Comme, il chante vraiment son cœur. Donc, je suis généralement assez impressionné qu’il soit toujours … mais il fait des choses qui m’embarrassent. son pied de micro. Je me dis “Papa …” ”

Et avec Aerosmith actuellement dans sa résidence à Las Vegas, l’actrice “ 9-1-1: Lone Star ” a vu beaucoup de séquences de performance en ligne qu’elle n’aurait pas aimé faire.

Elle a dit: “Ils sont à Vegas en ce moment, donc il y a des clips tout le temps … et lui, comme, lèche parfois le visage des gens.”

Liv et son fiancé Dave Garner vivent au Royaume-Uni avec leur famille recomposée – son fils Milo, 15 ans, son fils Gray, 12 ans et leurs deux enfants Sailor, quatre ans et Lula, trois ans – et l’actrice a admis qu’elle essayait constamment de la corriger. l’utilisation des mots britanniques par les jeunes enfants.

Elle a dit: “Milo est … c’est un vrai New Yorkais. Il a un accent américain. Mais les bébés ont des accents britanniques complets … C’est très doux.

“Mais je leur rappelle toujours, parce qu’ils disent les mots anglais pour tout. Donc, ils diront, comme, la poussette, ils l’appellent un buggy. Et la poubelle est une poubelle … comme des frites et moi je dirai: “Vous voulez dire que vous voulez des frites.” ”

Liv peut ensuite être vue jouer un ambulancier dans ‘9-1-1: Lone Star’ et elle a admis que sa première journée sur le plateau était intimidante car elle n’avait aucune connaissance médicale avant le début du tournage.

Elle a admis: “C’était vraiment effrayant. J’ai dû entrer et me dire” je sais de quoi je parle “. Je ne sais rien de l’ambulancier. J’apprends … je devais entrer et ouvrir quelqu’un. ”

