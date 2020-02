Liza Minnelli n’a aucun intérêt à voir «Judy», parle Renee Zellweger

Ne vous attendez pas Liza Minnelli voir Renee Zellweger’s Représentation nominée aux Oscars de Judy Garland dans “Judy”.

Dans une interview avec Variété, l’animatrice de 73 ans a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à voir le biopic, qui est basé sur la dernière année de la vie de sa mère.

“J’espère [Zellweger] eu du bon temps à le faire “, a déclaré Minnelli à propos de l’actrice.

La star de “Cabaret” s’est déjà prononcée contre “Judy”. En 2018, après avoir appris que Minnelli avait passé du temps avec Zellweger pendant que l’actrice se préparait pour le rôle de Garland, Minnelli pris sur Facebook pour remettre les pendules à l’heure.

“Je n’ai jamais rencontré ni parlé à Renée Zellweger”, écrivait alors Minnelli. “Je ne sais pas comment ces histoires ont commencé, mais je n’approuve ni ne sanctionne en aucune façon le prochain film sur Judy Garland. Tout rapport contraire est 100% fiction.”

Cependant, un peu plus d’un an plus tard, Zellweger a déclaré au Los Angeles Times elle avait tenté de contacter Minnelli par le biais d’un ami commun, mais rien n’en est sorti. L’actrice a également déclaré qu’elle se sentait en conflit à l’idée de parler aux autres enfants de Garland.

“Je voulais tendre la main pour ne pas poser de questions, sauf peut-être pour demander ce qu’ils aimeraient ou espèrent voir”, a déclaré Zellweger à la publication en août. “Je pensais que tout ce qui était destiné à la consommation publique, ils l’avaient déjà partagé à ce stade. Je pourrais le trouver. Je ne rêverais pas d’appeler et de demander:” Hé, que pouvez-vous partager d’autre ici? . ‘ Pour moi, ce qu’ils n’ont pas partagé, c’est un trésor et cela leur appartient et c’est là qu’il devrait rester. “

Comme Minnelli, l’autre fille de Garland, Lorna Luft, 67 ans, a révélé qu’elle ne verrait pas non plus “Judy”, affirmant qu’elle est “vraiment protectrice” de “l’héritage” et de la “carrière légendaire” de Garland.

“Je sens que si vous voulez vraiment connaître ma mère, allez voir ses films, allez écouter ses enregistrements et allez regarder ses émissions de télévision, et c’est comme ça que vous saurez”, a-t-elle déclaré à “Great Britain Today”. par Newsweek en septembre. Luft a également été diagnostiqué d’une tumeur au cerveau peu de temps avant le début du tournage de “Judy”.

Pendant ce temps, Zellweger a balayé la saison des récompenses pour son portrait de Garland, remportant le Golden Globe, BAFTA et Screen Actors Guild prix. L’actrice de 50 ans devrait également ramener à la maison le oscar ce dimanche.

