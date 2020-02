Liza Minnelli ne veut pas voir le biopic «Judy» sur sa mère – voici ce qu’elle dit

Renée Zellweger a été saluée par la critique pour son rôle de Judy Garland dans Judy. Quelqu’un qui n’a pas vu Judy, et qui ne semble pas voir le film de si tôt, est la fille de Garland, l’artiste Liza Minnelli.

Renée Zellweger remportera probablement un Oscar pour «Judy»

Zellweger a balayé toutes les grandes cérémonies de remise des prix menant aux Oscars, notamment les Golden Globes, les SAG Awards, les BAFTA et les Critics Choice Awards.

Le fait qu’elle ait remporté tout cela avant les Oscars signifie que ce n’est qu’une très mince chance qu’elle n’obtienne pas le trophée Oscar de l’actrice principale.

Bien que les critiques semblent être plus sensibles aux performances de Zellweger par rapport au film dans son ensemble, il est certifié frais sur Rotten Tomatoes avec une note de 83%.

Le consensus critique de l’agrégateur de la revue se lit comme suit: “Dirigée par une performance profondément engagée de Renée Zellweger, Judy saisit les derniers jours d’une artiste bien-aimée avec une compassion lucide.” Judy met également en vedette Finn Wittrock, Jessie Buckley, Rufus Sewell et Michael Gambon.

Liza Minelli ne veut pas voir le film

Minelli, qui a remporté un Oscar elle-même pour le film de 1972, Cabaret, ne ferait qu’une seule remarque concernant Zellweger, le film et ses chances aux Oscars.

Pour le reportage de Variety sur elle pour leur édition aux Oscars, le magazine a déclaré qu’elle n’avait «aucun intérêt» à voir le film et a seulement dit: «J’espère [Zellweger] eu un bon moment pour le faire. “

Si Zellweger gagne, ce sera son deuxième Academy Award. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Cold Mountain en 2003.

Vous pouvez savoir si Zellweger remporte la médaille d’or lorsque les Oscars auront lieu le 24 février 2019 à 20 h. sur ABC.